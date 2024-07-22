Advertisement
HOME NEWS JATENG

Wali Kota Semarang Muncul di Publik Usai Penggeledahan KPK, Ikut Rapat Paripurna

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |12:06 WIB
Wali Kota Semarang Muncul di Publik Usai Penggeledahan KPK, Ikut Rapat Paripurna
Wali Kota Semarang tampil ke publik usai penggeledahan KPK (Foto: MNC Media/Eka S)
SEMARANG Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, akhirnya muncul ke publik setelah penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di lingkup Pemkot Semarang.

Mbak Ita muncul pada Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (22/7/2024), dengan mengenakan baju merah muda dengan jilbab warna putih.

Dia duduk di depan bersama Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman dan 3 Wakil Ketua DPRD Kota Semarang.

Agenda paripurna hari ini adalah Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS ABPD tahun 2024.

Diketahui, sejak Rabu pekan lalu KPK juga melakukan penggeledahan terhadap Ruang Kerja Wali Kota Semarang di kompleks Balai Kota Semarang. Selain itu, KPK juga menggeledah dinas-dinas di lingkup Balai Kota Semarang.

KPK menyebut kasus tersebut adalah dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023 – 2024 dan dugaan pemerasan terhadap PNS atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023 – 2024.

Halaman:
1 2
      
