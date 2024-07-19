Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

KPK Usut Korupsi di Pemkot Semarang, Pemprov Jateng Siapkan Langkah Strategis

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |21:47 WIB
KPK Usut Korupsi di Pemkot Semarang, Pemprov Jateng Siapkan Langkah Strategis
Pj Gubernur Jateng siapkan langkah strategis terkait penyidikan KPK terkait korupsi di Pemkot Semarang (Foto : MNC Media/Eka S)
A
A
A

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Terkait hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa tengah (Jateng) menyiapkan langkah-langkah strategis.

Diketahui, kasus dugaan korupsi terjadi di lingkup Pemkot Semarang di mana Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pun sudah dicekal KPK.

“Jadi ini peristiwa terkait dengan masalah hukum ya, jadi dalam hal ini kami menghormati penanganan yang ditangani KPK dan saya rasa tidak akan mengganggu pelayanan bagi masyarakat Kota Semarang,” ujar Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, di Kompleks Gubernuran usai pelantikan Wali Kota Surakarta, Jumat (19/7/2024) malam.

Langkah-langkah strategis itu, kata Nana, diambil untuk memastikan pelayanan masyarakat Kota Semarang tidak terganggu.

“Kami akan koordinasikan dan akan kami tata, kami akan berikan dukungan pelayanan kepada masyarakat di Kota Semarang, istilahnya kan kami selaku satuan di atasnya, kami akan berikan dukungan itu. Kami pastikan, jamin, pelayanan tidak akan terganggu, berjalan sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Ditanya, apakah pihak Pemprov Jateng telah menyiapkan atau menunjuk pelaksana tugas (plt) Wali Kota Semarang, Nana menyebut akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Ini kan masih proses ya, jadi kami akan tunggu proses dulu baru kita akan lakukan langkah-langkah selanjutnya, prosesnya sedang berjalan ini,” lanjut Nana Sudjana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038554/kpk-tetapkan-4-tersangka-terkait-korupsi-di-pemkot-semarang-U0j7GzQKzf.jpg
KPK Tetapkan 4 Tersangka Terkait Korupsi di Pemkot Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038431/soal-penggeledahan-di-semarang-kpk-masih-berlangsung-TyazJUeT37.jpg
Soal Penggeledahan di Semarang, KPK: Masih Berlangsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/512/3037686/wali-kota-semarang-muncul-di-publik-usai-penggeledahan-kpk-ikut-rapat-paripurna-UAkEiNESag.jpg
Wali Kota Semarang Muncul di Publik Usai Penggeledahan KPK, Ikut Rapat Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036829/kpk-segera-panggil-wali-kota-semarang-usai-geledah-kantor-dan-rumdin-mbak-ita-3SPzrWJ1a5.jpg
KPK Segera Panggil Wali Kota Semarang Usai Geledah Kantor dan Rumdin Mbak Ita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036630/profil-dan-kekayaan-alwin-basri-suami-mba-ita-wali-kota-semarang-yang-ikut-tersandung-dugaan-kasus-korupsi-T9GqUBzIGN.jpg
Profil dan Kekayaan Alwin Basri, Suami Mba Ita Wali Kota Semarang yang Ikut Tersandung Dugaan Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036612/harta-kekayaan-mba-ita-wali-kota-semarang-tembus-miliaran-rupiah-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-bareng-suami-CAOCc5sogl.jpg
Harta Kekayaan Mba Ita Wali Kota Semarang Tembus Miliaran Rupiah, Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Bareng Suami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement