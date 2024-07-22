Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ditilang Polisi, Pria Ini Tiba-Tiba Kesurupan Keluarkan Jurus Macan

Nila Kusuma , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |18:06 WIB
Ditilang Polisi, Pria Ini Tiba-Tiba Kesurupan Keluarkan Jurus Macan
A
A
A

KARAWANG - Aksi seorang pengendara motor menjadi viral lantaran videonya menyebar di media sosial.

Yang membuatnya viral karena dalam video tersebut pengendara motor mendadak kesurupan saat akan ditilang polisi. Pria yang belum diketahui identitasnya itu, bertelanjang dada duduk diatas meja sambil mengerang seperti macan.

Saat polisi akan mengamankannya tiba-tiba pria tersebut memaki polisi dan terus mengeram seperti macan.

Semula polisi seperti akan marah saat di caci maki. Namun melihat perilaku pria tersebut yang seolah olah keserupan polisi malah balik menggodanya. Akhirnya setelah dibujuk berkali kali pria tersebut diamankan ke Mapolres Karawang.

KBO Satlantas Polres Karawang, Iptu Anwar mengatakan pria bertelanjang dada mengendarai motor dan menerobos lampu merah di jalan Wirasaba Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Minggu (21/7) sore.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/65/3180221//roro-dps5_large.jpg
Lulus Doktor Tercepat dari UGM, Ini Kiat Mahasiswi Cantik Roro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136//viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/65/3179869//elanoz-q7Zb_large.jpg
Viral, Mahasiswi Kuliah 3,5 Tahun Lulus Cumlaude IPK3,9 Tapi Nganggur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/65/3179682//theordore-uEDP_large.jpg
Viral Bocah Kelas 1 SD Kuliah Jurusan Kimia dengan Nilai Ujian A, Ini 5 Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/482/3179672//minuman-QwNm_large.jpg
Viral, Minuman Isotonik Tapi Kandungan Gulanya Bikin Geleng-Geleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179639//viral-Eur8_large.jpg
Viral! Kapolsek Pasar Minggu Rampas Poster Pendukung Delpedro Cs di PN Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement