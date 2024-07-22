Ditilang Polisi, Pria Ini Tiba-Tiba Kesurupan Keluarkan Jurus Macan

KARAWANG - Aksi seorang pengendara motor menjadi viral lantaran videonya menyebar di media sosial.

Yang membuatnya viral karena dalam video tersebut pengendara motor mendadak kesurupan saat akan ditilang polisi. Pria yang belum diketahui identitasnya itu, bertelanjang dada duduk diatas meja sambil mengerang seperti macan.

Saat polisi akan mengamankannya tiba-tiba pria tersebut memaki polisi dan terus mengeram seperti macan.

Semula polisi seperti akan marah saat di caci maki. Namun melihat perilaku pria tersebut yang seolah olah keserupan polisi malah balik menggodanya. Akhirnya setelah dibujuk berkali kali pria tersebut diamankan ke Mapolres Karawang.

KBO Satlantas Polres Karawang, Iptu Anwar mengatakan pria bertelanjang dada mengendarai motor dan menerobos lampu merah di jalan Wirasaba Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Minggu (21/7) sore.