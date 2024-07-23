Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cemburu Buta, Pemuda di Rohil Bunuh Pacar lalu Mayatnya Dibuang ke Parit

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |02:02 WIB
Cemburu Buta, Pemuda di Rohil Bunuh Pacar lalu Mayatnya Dibuang ke Parit
Amrullah tersangka pembunuh pacar di Rohil (MPI)
A
A
A

PEKANBARU – Pria bernama Amrullah (22) tega membunuh pacarnya Puti Mayasari (21) di Jalan Parit Atmo, Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau karena cemburu.

Pembunuhan itu terungkap setelah warga setempat menemukan mayat Puti Mayasari di jembatan aliran parit Jalan Parit Atmo.

Sebelum tewas, korban yang merupakan karyawati minimarket dianiaya dan tubuhnya ditenggelamkan ke parit. Setelah membunuh korban, pelaku kabur dan kini sudah berhasil ditangkap polisi.

 BACA JUGA:

Kapolres Rohil AKBP Isa Iman Syahroni mengatakan saat dilakukan upaya penangkapan, pelaku mencoba menyerang petugas. Polisipun menembak kaki tersangka.

“Saat ini tersangka sudah kita amankan. Saat dilakukan upaya penangkapan pelaku mencoba melawan petugas sehingga diberikan upaya tegas dan terukur,” kata AKBP Isa Iman Syahroni, Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement