Cemburu Buta, Pemuda di Rohil Bunuh Pacar lalu Mayatnya Dibuang ke Parit

PEKANBARU – Pria bernama Amrullah (22) tega membunuh pacarnya Puti Mayasari (21) di Jalan Parit Atmo, Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau karena cemburu.

Pembunuhan itu terungkap setelah warga setempat menemukan mayat Puti Mayasari di jembatan aliran parit Jalan Parit Atmo.

Sebelum tewas, korban yang merupakan karyawati minimarket dianiaya dan tubuhnya ditenggelamkan ke parit. Setelah membunuh korban, pelaku kabur dan kini sudah berhasil ditangkap polisi.

BACA JUGA:

Kapolres Rohil AKBP Isa Iman Syahroni mengatakan saat dilakukan upaya penangkapan, pelaku mencoba menyerang petugas. Polisipun menembak kaki tersangka.

“Saat ini tersangka sudah kita amankan. Saat dilakukan upaya penangkapan pelaku mencoba melawan petugas sehingga diberikan upaya tegas dan terukur,” kata AKBP Isa Iman Syahroni, Senin (22/7/2024).