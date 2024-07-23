Gempa M5,0 di Mentawai Terasa di Padang hingga Agam

JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,0 yang mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, dirasakan di sejumlah wilayah yakni Padang hingga Agam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, gempa terjadi Selasa 23 Juli 2023, pukul 10.10 WIB.

Sementara itu, pusat gempa berada di 36 km Timur Laut Kepulauan Mentawai Sumbar, pada koordinat 1.69 Lintang Selatan – 99.57 Bujur Timur.

“Info Gempa dirasakan mag:5.0, lokasi:Pusat gempa berada di laut 36 km Timur Laut Kep. Mentawai, waktu:23-Jul-24 10:10:12 WIB, kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa. Namun, gempa ini dirasakan (MMI): III-IV Mentawai, III Padang, III Pariaman, III Padang Pariaman, III Agam, II Padang Panjang.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)