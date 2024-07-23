Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ketua PSHT Minta Maaf dan Buru Anggotanya yang Keroyok Polisi hingga Luka Parah

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |12:09 WIB
Ketua PSHT Minta Maaf dan Buru Anggotanya yang Keroyok Polisi hingga Luka Parah
Ketua Cabang PSHT Jember Jono Wasinudin
A
A
A

 

JEMBER - Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jember, Jono Wasinudin menyatakan keprihatinannya atas kejadian pengeroyokan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya hingga terluka parah.

Jono meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan membantu aparat kepolisian dalam mencari keberadaan para pelaku pengeroyokan.

”Saya prihatin dengan terjadinya kasus ini. Kami akan membantu aparat kepolisian untuk mencari keberadaan pelakunya,” tegasnya, Selasa (23/7/2024).

Meski dirinya berulang kali meminta untuk tidak menggelar konvoi usai giat kenaikan tingkat. "Namun ada beberapa anggota tetap memaksa dan bahkan melakukan pengeroyokan," tandasnya.

Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi, mengatakan, korban merupakan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya, yang saat itu sedang melakukan pengamanan di kawasan tersebut, namun menjadi korban pengeroyokan pesilat PSHT.

“Kami sangat menyayangkan kasus ini, dan tetap mengusut kasus pengeroyokan ini,” kata Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement