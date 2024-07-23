Ketua PSHT Minta Maaf dan Buru Anggotanya yang Keroyok Polisi hingga Luka Parah

JEMBER - Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jember, Jono Wasinudin menyatakan keprihatinannya atas kejadian pengeroyokan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya hingga terluka parah.

Jono meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan membantu aparat kepolisian dalam mencari keberadaan para pelaku pengeroyokan.

”Saya prihatin dengan terjadinya kasus ini. Kami akan membantu aparat kepolisian untuk mencari keberadaan pelakunya,” tegasnya, Selasa (23/7/2024).

Meski dirinya berulang kali meminta untuk tidak menggelar konvoi usai giat kenaikan tingkat. "Namun ada beberapa anggota tetap memaksa dan bahkan melakukan pengeroyokan," tandasnya.

Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi, mengatakan, korban merupakan anggota Polsek Kaliwates Aipda Parmanto Indra Jaya, yang saat itu sedang melakukan pengamanan di kawasan tersebut, namun menjadi korban pengeroyokan pesilat PSHT.

“Kami sangat menyayangkan kasus ini, dan tetap mengusut kasus pengeroyokan ini,” kata Kapolsek Kaliwates Kompol Nur Hadi.