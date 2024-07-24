Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puluhan Pelajar Keracunan Massal Diduga Usai Makan Nasi Gurih

Jamal Pangwa , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:01 WIB
Puluhan Pelajar Keracunan Massal Diduga Usai Makan Nasi Gurih
Pelajar diduga keracunan makanan di Aceh (Foto: Jamalpangwa)
A
A
A

ACEH - Puluhan pelajar sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Tengku Chik Dayah Cut, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh mengalami keracunan massal. Diduga akibat mengonsumsi nasi gurih di kantin sekolah.

Kini, para korban telah dilarikan ke Rumah Sakit TGK Abdullah Syafii Beureunuen untuk penanganan medis. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (24/7/2024) sekira pukul 08.15 WIB saat jam pelajaran pertama dimulai.

Para pelajar mengalami mual dan muntah-muntah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, 29 pelajar yang mengalami keracunan masih dirawat di IGD rumah sakit daerah setempat . Mereka kini sudah didampingi oleh wali murid masing-masing dalam menjalani perawatan tersebut 

Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar mengatakan, dari 29 korban keracunan massal dua di antaranya paling parah dan kondisinya sangat lemas setelah muntah-muntah. Adapun kronologi kejadian di mana pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, para pelajar jajan di kantin sekolah.

Namun, berselang tak lama mereka mengalami mual, pusing, sakit tenggorokan hingga muntah - muntah. Bahkan, ada yang mencret.Dua orang parah karena muntah-muntah. Kondisinya lemas yang lain ada sebagian pusing-pusing. Kini, dari 29 korban keracunan 14 pelajar masih dirawat. Sedangkan 15 pelajar dibolehkan pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/340/3041882/pelajar_keracunan_makanan-h42j_large.jpg
4 Pelajar SD di Palembang Keracunan Jajanan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369//keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/298/3175035//keracunan-u7WP_large.jpg
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Apa Penyebabnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174685//keracunan-4Hg6_large.jpg
60 Pelajar di Jakarta Keracunan MBG karena Faktor Bakteri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/482/3174601//mbg-NcV4_large.jpg
Apakah Keracunan MBG Ditanggung BPJS Kesehatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174184//program_makan_bergizi_gratis-aDhw_large.jpg
Komisi II DPR Usulkan Pelibatan Aktif Pemda dalam Program MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement