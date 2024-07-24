Puluhan Pelajar Keracunan Massal Diduga Usai Makan Nasi Gurih

ACEH - Puluhan pelajar sekolah Madrasah Tsanawiyah (Mts) Tengku Chik Dayah Cut, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh mengalami keracunan massal. Diduga akibat mengonsumsi nasi gurih di kantin sekolah.

Kini, para korban telah dilarikan ke Rumah Sakit TGK Abdullah Syafii Beureunuen untuk penanganan medis. Peristiwa itu terjadi pada Rabu (24/7/2024) sekira pukul 08.15 WIB saat jam pelajaran pertama dimulai.

Para pelajar mengalami mual dan muntah-muntah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saat ini, 29 pelajar yang mengalami keracunan masih dirawat di IGD rumah sakit daerah setempat . Mereka kini sudah didampingi oleh wali murid masing-masing dalam menjalani perawatan tersebut

Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar mengatakan, dari 29 korban keracunan massal dua di antaranya paling parah dan kondisinya sangat lemas setelah muntah-muntah. Adapun kronologi kejadian di mana pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, para pelajar jajan di kantin sekolah.

Namun, berselang tak lama mereka mengalami mual, pusing, sakit tenggorokan hingga muntah - muntah. Bahkan, ada yang mencret.Dua orang parah karena muntah-muntah. Kondisinya lemas yang lain ada sebagian pusing-pusing. Kini, dari 29 korban keracunan 14 pelajar masih dirawat. Sedangkan 15 pelajar dibolehkan pulang usai menjalani perawatan di rumah sakit.