Penampakan Warga Buang 4 Truk Sampah di Depan Kantor Bupati Sintang

SINTANG - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah warga Kabupaten Sintang di depan kantor Bupati Sintang, Kalimatan Barat, berlangsung ricuh, Selasa (23/7/2024). Warga membawa 4 dump truck dan membuang muatan sampah tepat di depan kantor bupati.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani masalah sampah yang mengganggu kebersihan dan kenyamanan Kota Sintang.

Kericuhan bermula ketika sejumlah peserta aksi merasa tersinggung dengan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat Pemda Sintang yang menerima peserta aksi. Para peserta aksi tersinggung sikap pejabat pemda yang menunjukkan tangannya ke arah peserta aksi.

“Reaksi ini memicu ketegangan antara peserta aksi,” ucap Koordinator Aksi, Anong.