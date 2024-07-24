Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Penampakan Warga Buang 4 Truk Sampah di Depan Kantor Bupati Sintang

Juni Triyanto , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:31 WIB
Penampakan Warga Buang 4 Truk Sampah di Depan Kantor Bupati Sintang
Warga buang sampah ke depan Kantor Bupati Sintang. (Foto: Triyanto)
A
A
A

SINTANG - Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah warga Kabupaten Sintang di depan kantor Bupati Sintang, Kalimatan Barat, berlangsung ricuh, Selasa (23/7/2024). Warga membawa 4 dump truck dan membuang muatan sampah tepat di depan kantor bupati.

Aksi ini merupakan bentuk protes keras masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban dalam menangani masalah sampah yang mengganggu kebersihan dan kenyamanan Kota Sintang.

Kericuhan bermula ketika sejumlah peserta aksi merasa tersinggung dengan sikap yang ditunjukkan oleh pejabat Pemda Sintang yang menerima peserta aksi. Para peserta aksi tersinggung sikap pejabat pemda yang menunjukkan tangannya ke arah peserta aksi.

“Reaksi ini memicu ketegangan antara peserta aksi,” ucap Koordinator Aksi, Anong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176//az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/612/3180113//viral-1gPh_large.jpg
Viral, Wanita Cantik 24 Tahun Punya 24 Profesi Sekaligus, dari HRD hingga Content Creator
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement