INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Hari Ini Sidang PK Kasus Vina, Saka Tatal Yakin Menang dan Nama Baiknya Dipulihkan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |04:40 WIB
Hari Ini Sidang PK Kasus Vina, Saka Tatal Yakin Menang dan Nama Baiknya Dipulihkan
Saka Tatal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang peninjauan kembali (PK) kasus kematian Vina Cirebon dan Eky yang diajukan Saka Tatal akan digelar di Pengadilan Negeri 1 Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/7/2024). Saka yang baru bebas usai menjalani hukuman penjara terkait kasus itu meyakini PK diajukan dikabulkan.

"Insya Allah, Saka yakin 100 persen (menang)," kata Saka dalam diskusi Rakyat Bersuara bertajuk 'Saka Ajukan PK, Menang di Depan Mata?', yang tayang di iNewsTV, Selasa (23/7/2024) malam.

 BACA JUGA:

Saka yakin PK-nya dikabulkan karena mengetahui terkait apa yang dituduhkan terhadap dirinya.

"Karena Saka yang mengalami bukan orang lain yang mengalami tragedi yang Saka alami ini," ujarnya.

 BACA JUGA:

Saka menegaskan bahwa saat kematian Vina dan Eky di Cirebon pada 27 Agustus 2016 malam, dirinya berada di rumah kakaknya Sadikun di Bogor, Jawa Barat. Saka pun meyakini soal dirinya berara di Bogor banyak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.

"Jadi Saka ini bahwasanya di waktu di tahun 2016 ini Saka itu ada di rumah Sadikun, sama kaka Saka, jadi ada saksi-saksi lain yang tahu bahw Saka ini ada (di rumah Sadikun)," paparnya.

