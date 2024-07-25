Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Golkar Akan Beri Dukungan Willem Wandik Maju Pilgub Papua Tengah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |00:03 WIB
Golkar Akan Beri Dukungan Willem Wandik Maju Pilgub Papua Tengah
Golkar Akan Beri Dukungan ke Willem Wandik/ist
A
A
A

JAKARTA- Mantan Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Willem Wandik mengatakan, dirinya mendapat dukungan penuh Partai Golkar untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Papua Tengah 2024.

"Kata Pak Airlangga, Partai Golkar akan mendukung penuh saya sebagai Calon Gubernur Papua Tengah," ujar Willem, Rabu( 24/7/2024).

Dukungan Partai Beringin diberikan kepada dirinya lantaran dia dinilai memiliki pengalaman dan koneksi yang dapat digunakan untuk membangun Papua Tengah.

"Pengalaman dan koneksi dapat diterapkan saat mendapatkan kepercayaan rakyat memimpin Papua Tengah," katanya.

Willem Wendik juga mengaku senang sekaligus bangga mendapat dukungan dari Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Saya senang sekaligus bangga karena mendapat dukungan langsung dari Pak Airlangga. Dukungan yang diberikan sangat memotivasi saya untuk membantu masyarakat Papua Tengah," katanya.

 

