Gempa M4,0 Guncang Kuningan Jabar

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (25/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 17.36 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 2 Kilometer dari Tenggara, Kabupaten Kuningan, Jabar. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 4 kilometer.

"#Gempa Mag:4.0, 25-Jul-2024 17:36:40WIB, Lok:6.99LS, 108.50BT (2 km Tenggara KAB-KUNINGAN-JABAR), Kedlmn:4 Km #BMKG," tulis akun X, @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Kuningan diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)