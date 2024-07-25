Gempa M4,1 Guncang Kuningan, Terasa hingga Ciamis dan Banjar

JAKARTA – Gempa Kuningan Magnitudo 4,1 (sebelumnya ditulis BMKG M4,0) juga dirasakan warga Ciamis dan Banjar. Gempa tersebut terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (25/7/2024) sekitar pukul 17.36 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di darat. Adapun pusat kedalaman gempa berada di 5 kilometer.

Sementara itu, titik koordinat gempa di 6.98 LS, 108.50 BT atau 1 Km Tenggara Kabupaten Kuningan. Gempa Dirasakan (MMI) III Kuningan, II-III Ciamis, II-III Banjar

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Kabupaten Kuningan dan sekitarnya diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Qur'anul Hidayat)