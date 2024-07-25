Lansia di Simalungun Tewas Dibunuh Keponakan, Wajahnya Dibacok Parang

SIMALUNGUN - Seorang pria lanjut usia bernama Oslen Siregar (66) menjadi korban pembunuhan saat berada di rumahnya di Huta 8 Nagori Silau Malaha, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Oslen tewas berlumuran darah dengan bekas luka bacokan parang di bagian wajahnya. Dia diduga dibunuh oleh pemuda berinisial Fe (24), yang tak lain adalah keponakannya sendiri.

Informasi yang dihimpun, insiden pembunuhan itu terjadi pada Kamis dini hari, 25 Juli 2024. Saat itu korban terlibat cekcok dengan sang paman hingga mereka terlibat perkelahian dan akhirnya pelaku membacok korban dengan parang di bagian wajahnya.

Perkelahian itu dilatarbelakangi kekesalan korban yang diusir sang paman dari rumahnya. Sang paman juga sempat memukul korban dengan besi panjang di bagian wajah.

Kapolsek Bangun AKP Esron Siahaan saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa pembunuhan itu.

"Iya benar, kejadiannya dini hari tadi di depan rumah korban. Korban ini masih kerabat pelaku. Pelaku ini anak dari adik korban," sebut Esron, Kamis (25/7/2024).

Esron lebih lanjut menjelaskan bahwa pelaku awalnya berkunjung dan tinggal di rumah korban sejak 15 Juli 2024. Namun pada Rabu, 24 Juli 2024, korban mengusir pelaku dari rumahnya. Korban juga membuang pakaian korban ke luar rumah.