Polisi Bongkar Makam Warga Sampang, Keluarga Curiga Ada Unsur Pembunuhan

Polisi bongkar makam warga di Sampang karena dugaan unsur pembunuhan. (Foto: Diwan MZ)

SAMPANG – Polisi membongkar makam warga bernama Siti Nur Aisyah di Desa Mambulu Tambelengan, Sampang, Madura, Rabu (24/7/2024). Makam tersebut dibongkar atas permintaan keluarga yang curiga kematian Siti akibat pembunuhan.

Kuasa hukum Korban Nurul Fariati mengatakan, kecurigaan keluarga karena ditemukan goresan kuku di tanah dan bekas diseret. Berdasarkan keterangan keluarga korban Siti tidak mempunyai riwayat penyakit.

“Sehingga dengan cara membongkar ini semoga proses penyelidikan dugaan kasus pembunuhan ini bisa diketahui oleh keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara kematiannya ditemukan pada pagi hari TKP-nya itu di sumber mata air atau sungai.

“Kami tetap menduga kematian korban tidak wajar karena terdapat bekas goresan kuku dan bekas seretan, artinya seakan terduga korban diseret sebelum meninggal,” pungkasnya

(Qur'anul Hidayat)