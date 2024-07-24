Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Bongkar Makam Warga Sampang, Keluarga Curiga Ada Unsur Pembunuhan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:25 WIB
Polisi Bongkar Makam Warga Sampang, Keluarga Curiga Ada Unsur Pembunuhan
Polisi bongkar makam warga di Sampang karena dugaan unsur pembunuhan. (Foto: Diwan MZ)
A
A
A

SAMPANG – Polisi membongkar makam warga bernama Siti Nur Aisyah di Desa Mambulu Tambelengan, Sampang, Madura, Rabu (24/7/2024). Makam tersebut dibongkar atas permintaan keluarga yang curiga kematian Siti akibat pembunuhan.

Kuasa hukum Korban Nurul Fariati mengatakan, kecurigaan keluarga karena ditemukan goresan kuku di tanah dan bekas diseret. Berdasarkan keterangan keluarga korban Siti tidak mempunyai riwayat penyakit. 

“Sehingga dengan cara membongkar ini semoga proses penyelidikan dugaan kasus pembunuhan ini bisa diketahui oleh keluarga dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara kematiannya ditemukan pada pagi hari TKP-nya itu di sumber mata air atau sungai.

“Kami tetap menduga kematian korban tidak wajar karena terdapat bekas goresan kuku dan bekas seretan, artinya seakan terduga korban diseret sebelum meninggal,” pungkasnya

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179344//pria_asal_indonesia_didakwa_bunuh_istri-Ng8M_large.jpg
Pria Asal Indonesia Didakwa Bunuh Istri di Singapura, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179325//pelaku_pembunuhan_kakak_ipar_pakai_palu_gada_di_pasar_minggu-xogr_large.jpg
Drama Pengejaran Pelaku Pembunuhan Kakak Ipar Pakai Palu Gada di Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190//pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177103//kasus_pembunuhan-3D6K_large.jpg
Anak 11 Tahun di Cilincing Sempat Diimingi Hadiah Sebelum Dibunuh Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/612/3176696//guru-Qy0L_large.jpg
Viral! Pelukan Terakhir Guru Melani Wamea dengan Para Muridnya Sebelum Tewas Dianiaya KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176671//kasus_pembunuhan-ZDT8_large.jpg
Bejat! Gadis 11 Tahun di Cilincing Dijerat Kabel hingga Tewas Lalu Dicabuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement