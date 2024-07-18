Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sopir Truk Tewas Membusuk di Kendaraannya, Diduga Korban Pembunuhan

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |06:16 WIB
Sopir Truk Tewas Membusuk di Kendaraannya, Diduga Korban Pembunuhan
Sopir truk ditemukan tewas membusuk di dalam kendaraannya (Foto : iNews)
A
A
A

MADIUN - Seorang sopir truk ditemukan tewas membusuk dengan kondisi terkunci di dalam kendaraannya di Madiun, Jawa Timur, Rabu 17 Juli 2024 petang.

Polisi menduga, sopir tersebut menjadi korban perampokan disertai pembunuhan.

Peristiwa ituterjadi di halaman warung makan di Desa Bbajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Mmadiun, Jawa Timur. Korban ditemukan sudah dalam kondisi membusuk dan terkunci dari luar.

Saksi di lokasi menyebut, truk terparkir sudah dua hari ini atau tepatnya sejak Selasa pagi kemarin.

Sebelumnya, saksi curiga dengan bau menyengat yang keluar dari truk. Saat dicek, saksi menemukan korban telah meninggal dunia di dekat kursi penumpang.

Kepolisian Resor Madiun bersama Tim Inafis langsung melakukan evakuasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara ditemukannya korban. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena menunggu tukang kunci untuk membuka pintu kendaraan truk.

Dari pemeriksaan polisi, didapati identitas korban bernama Hario Anggi Pratama (36), warga Kebumen, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi, truk yang dikemudikan korban sebelumnya mengangkut rongsok besi dan tembaga dari Yogyakarta menuju ke Porong, Sidoarjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178215/kacab_bank_bumn-ysr5_large.jpg
Datangi Polda Metro, Keluarga Kacab Bank BUMN Desak Pelaku Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement