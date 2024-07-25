Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Survei Indikator: Elektabilitas Andi Sudirman Sulaiman Melejit, Danny Pomanto Melempem di Pilgub Sulsel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |12:52 WIB
Survei Indikator: Elektabilitas Andi Sudirman Sulaiman Melejit, Danny Pomanto Melempem di Pilgub Sulsel
Elektabilitas Andi Sulaiman Melejit/ist
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator merilis hasil survei terbaru periode 11-19 Juli 2024 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Survei yang bertajuk "Peluang Menang Calon-calon Gubernur di Provinsi Sulsel" ini ingin memotret sikap dan perilaku calon pemilih di Sulsel untuk mengetahui peta dukungan politik elektoral dan ingin mengetahui faktor-faktor penting apa yang berkaitan dengan pilihan-pilihan tersebut sekaligus melihat persepsi warga Sulsel terkait isu-isu mutakhir yang mengemuka.

“Hasilnya, bakal calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman jauh unggul di atas dibanding kandidat lain dalam Pilgub Sulsel 2024,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis (25/7/2024).

Dikatakannya, saat simulasi  4 kandidat, Indikator mencatat Andi Sudirman Sulaiman jauh unggul di angka 33,4 persen, disusul Adnan Purichta 12,9 persen, Andi Iwan Aras 12,3 persen dan di urutan buncit Muh Ramdhan Pomanto dengan 8,3 persen. Pada simulasi ini, responden yang tidak menjawab/tidak tahu ada 33,1 persen,”  

“Pada simulasi 3 nama, Andi Sudirman Sulaiman kembali memuncaki survei dengan angka 38,3 persen, kemudian Andi Iwan Aras 12,1 persen, disusul Ramdhan Pomanto 9,8 persen. Sedang yang tidak menjawab/tidak tahu sebesar 39,8 persen,” tuturnya.

Sedang di simulasi 2 kandidat, nama Andi Sudirman makin melejit dengan elektabilitas 46,3 persen dan di urutan kedua Ramdhan Pomanto hanya dengan 9,6 persen. Ada pun responden yang tidak menjawab sebanyak 44,1 persen.

“Pada simulasi head-to-head antara pasangan calon Andi Sudirman-Fatmawati dengan Muh Ramdhan Pomanto-Indah Putri, maka paslon Andi-Sudirman-Fatmawati meraih suara 47,7 persen, sedang Muh Ramdhan Pomanto-Indah Putri 17,0 persen. Yang tidak menjawab 35,2 persen,”bebernya.

 

      
