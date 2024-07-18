Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Survei Pilkada Pemalang, Nama Petahana Masih Unggul

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |21:27 WIB
Survei Pilkada Pemalang, Nama Petahana Masih Unggul
A
A
A

JAKARTA - Timur Barat Research Center (TBRC) mengumunkan hasil survei terbaru tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) 2024. Populasi survei TBRC ini adalah seluruh warga negara Kabupaten Pemalang yang punya hak pilih.

Direktur Eksekutive TBRC Johanes Romeo menjelaskan, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan total sampel yang dianalisis sebanyak 1450 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar lebih kurang 2,57 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan mulai 1 -10 Juli 2024, sementara responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Adapun, quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20 persen.

"Jumlah itu berdasarkan dari total sampel oleh supervisor dengan spot check. Tidak ditemukan kesalahan berarti," kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Hasilnya, lanjut Johanes, berdasarkan hasil survei, approval rating kinerja Bupati Mansyur Hidayat menunjukan adanya tren positif. dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 87,1 persen (cukup puas 52,30%, dan sangat puas 34,80%).

Johanes mengungkapkan, masyarakat Pemalang menyatakan kepuasannya pada beberapa program Pemkab Pemalang. Seperti program jaminan kesehatan gratis bagi warga Pemalang, program menekan angka anak putus sekolah, serta program pemberian seragam gratis pada siswa baru, SD dan SMP.

"Program-program tersebut meringankan beban para orang tua murid, khususnya dari keluarga yang kurang mampu. Begitu juga program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi ke dalam program prioritas pembangunan," kata Johanes.

Survei TBRC ini juga mencantumkan nama 14 tokoh di Pemalang dalam pertanyaan tertutup kepada responden terkait pengetahuan dan pengenalan responden. Hasilnya H. Mansyur Hidayat menjadi tokoh paling dikenal/populer dengan presentase (87,9%).

Lalu, Agus Sukoco (63,3 %), Ahmad Iskandar Ali Syahbana (62,6%), Anom Widiantoro (44,5%), serta nama lainnya mendapatkan presentase di bawah 40 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/512/3157752//jateng-dclm_large.jpg
Pascabentrok di Pengajian Habib Rizieq, Pemalang Kondusif dan Total Korban 15 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/512/3151517//ibu_dan_anak_diperkosa_tetangga_takut_ancaman_ngumpet_di_kandang_ayam-7aeO_large.jpg
Ibu dan Anak Diperkosa Tetangga, Takut Ancaman Ngumpet di Kandang Ayam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement