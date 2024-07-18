Survei Pilkada Pemalang, Nama Petahana Masih Unggul

JAKARTA - Timur Barat Research Center (TBRC) mengumunkan hasil survei terbaru tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada Pemalang, Jawa Tengah (Jateng) 2024. Populasi survei TBRC ini adalah seluruh warga negara Kabupaten Pemalang yang punya hak pilih.

Direktur Eksekutive TBRC Johanes Romeo menjelaskan, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan total sampel yang dianalisis sebanyak 1450 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) sekitar lebih kurang 2,57 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan mulai 1 -10 Juli 2024, sementara responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Adapun, quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20 persen.

"Jumlah itu berdasarkan dari total sampel oleh supervisor dengan spot check. Tidak ditemukan kesalahan berarti," kata Johanes dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Hasilnya, lanjut Johanes, berdasarkan hasil survei, approval rating kinerja Bupati Mansyur Hidayat menunjukan adanya tren positif. dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 87,1 persen (cukup puas 52,30%, dan sangat puas 34,80%).

Johanes mengungkapkan, masyarakat Pemalang menyatakan kepuasannya pada beberapa program Pemkab Pemalang. Seperti program jaminan kesehatan gratis bagi warga Pemalang, program menekan angka anak putus sekolah, serta program pemberian seragam gratis pada siswa baru, SD dan SMP.

"Program-program tersebut meringankan beban para orang tua murid, khususnya dari keluarga yang kurang mampu. Begitu juga program pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan irigasi ke dalam program prioritas pembangunan," kata Johanes.

Survei TBRC ini juga mencantumkan nama 14 tokoh di Pemalang dalam pertanyaan tertutup kepada responden terkait pengetahuan dan pengenalan responden. Hasilnya H. Mansyur Hidayat menjadi tokoh paling dikenal/populer dengan presentase (87,9%).

Lalu, Agus Sukoco (63,3 %), Ahmad Iskandar Ali Syahbana (62,6%), Anom Widiantoro (44,5%), serta nama lainnya mendapatkan presentase di bawah 40 persen.