Melapor Dikeroyok Anaknya ke Polisi, Pria di Sarolangun Malah Dipukuli Lagi oleh Pelaku

Tihar Tambunan, korban pengeroyokan oleh anak sendiri di Sarolangun (Foto: dok istimewa)

SOROLANGUN - Sepekan melapor ke Polsek Mandiangin, Sarolangun, Jambi, Tihar Tambunan korban pengeroyokan malah dipukuli lagi oleh pelaku di depan anak dan istrinya, Jumat (26/7/2024), sekitar pukul 10.30 WIB.

Informasi yang dihimpun , Korban Tihar Tambunan (43) warga Desa Pengusiran kecamatan Mandiangin, kabupaten Sarolangun sebelumnya melaporkan Hamdi (45) dan Reno (25) yang tak lain anaknya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban ke Polsek Mandiangin pada Sabtu 20 Juli 2024.

“Karena waktu itu petugas minta visum, saya kemudian visum dan melapor pada Minggu 21 Juli 2024," kata Tambunan, Jumat (26/7/2024).

Tambunan tidak bisa memastikan apa yang menjadi penyebab kedua orang itu mendadak mendatanginya melakukan penganiayaan.

Akibat pengeroyokan itu korban mengalami memar bagian hidung dan kepala. “Kenapa kau ukur lahan saya?,” ungkap Tambunan mengulang pernyataan pelaku, sebelum dipukuli.