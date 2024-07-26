Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melapor Dikeroyok Anaknya ke Polisi, Pria di Sarolangun Malah Dipukuli Lagi oleh Pelaku

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |17:18 WIB
Melapor Dikeroyok Anaknya ke Polisi, Pria di Sarolangun Malah Dipukuli Lagi oleh Pelaku
Tihar Tambunan, korban pengeroyokan oleh anak sendiri di Sarolangun (Foto: dok istimewa)
A
A
A

SOROLANGUN - Sepekan melapor ke Polsek Mandiangin, Sarolangun, Jambi, Tihar Tambunan korban pengeroyokan malah dipukuli lagi oleh pelaku di depan anak dan istrinya, Jumat (26/7/2024), sekitar pukul 10.30 WIB.

Informasi yang dihimpun , Korban Tihar Tambunan (43) warga Desa Pengusiran kecamatan Mandiangin, kabupaten Sarolangun sebelumnya melaporkan Hamdi (45) dan Reno (25) yang tak lain anaknya telah melakukan pengeroyokan terhadap korban ke Polsek Mandiangin pada Sabtu 20 Juli 2024.

“Karena waktu itu petugas minta visum, saya kemudian visum dan melapor pada Minggu 21 Juli 2024," kata Tambunan, Jumat (26/7/2024).

Tambunan tidak bisa memastikan apa yang menjadi penyebab kedua orang itu mendadak mendatanginya melakukan penganiayaan.

Akibat pengeroyokan itu korban mengalami memar bagian hidung dan kepala. “Kenapa kau ukur lahan saya?,” ungkap Tambunan mengulang pernyataan pelaku, sebelum dipukuli.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066//penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037//pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108//mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176093//mayat-8vB7_large.jpg
Tragis! Pria Tewas di Jalan Raya Hankam Bekasi, Ada Luka Tusuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009//penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171510//pemukulan-PwhZ_large.jpg
Gegara Uang Rp2 Ribu Sobek, Operator SPBU dan Pengendara Adu Jotos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement