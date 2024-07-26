Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Rekomendasi Bacalon Kepala Daerah Partai Demokrat Dijadikan Taruhan Rp1 Miliar

Muh Rusli , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:09 WIB
Viral Rekomendasi Bacalon Kepala Daerah Partai Demokrat Dijadikan Taruhan Rp1 Miliar
Viral surat taruhan rekomendasi Bacalon Kepala Daerah Partai Demokrat (Foto: Ist/Muh Rusli)
A
A
A

KOLAKA UTARA - Viral rekomendasi Partai Demokrat terhadap bakal calon (Bacalon) kepala daerah menjadi bahan taruhan. Nilai taruhannya mencapai Rp1 miliar. 

Dalam surat taruhan itu, diduga melibatkan Kepala Desa Pundoho bernama Syamsir Sabara dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lengkong Batu, Amirullah. Rekomendasi yang dijadikan taruhan terkait dua calon bupati di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Surat yang viral di media sosial itu ditandatangani Syamsir dan Amirullah tertanggal 16 Juli 2024. Tertera dua orang saksi masing-masing bernama Arman mewakili pihak pertama dan H. Hajar pihak ke dua.

Dari isi surat, Syamsir Sabara dan Amirullah menyatakan sepakat memasang taruhan sebanyak Rp1.000.000.000. Syamsir dinyatakan memenangkan taruhan apabila surat rekomendasi dari Partai Demokrat diberikan kepada Cabup H. Jumarding.

Apabila surat rekomendasi diserahkan ke Cabup H. Sumarling Majja maka taruhan dimenangkan Amirullah selaku pihak kedua. Dalam surat juga ditegaskan apabila di kemudian hari ada yang ingkar dari perjanjian ini maka pihak yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement