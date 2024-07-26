ANAMBAS - Kapal Kayu bermuatan penumpang, KM Samarinda, berangkat dari Pelabuhan Tarempa menuju Pelabuhan Palmatak mengalami kecelakan, Jumat (26/7/2024).
Belum diketahui penyebab dari Kapal Motor kayu tersebut mengalami insiden hingga tenggelam. Tim SAR Gabungan dari Basarnas, Lanal Tarempa bersama unsur SAR TNI-Polri, BPBD Anambas dan sejumlah unsur lainnya masih berupaya melakukan penyelamatan.
KM Samarinda dilaporkan pertama kali mengalami insiden sekitar pukul 17.20 Wib kepada Pos SAR Anambas pada koordinat 3°17.167' N 106°14.124' E.
Mendapat informasi tersebut personel Pos SAR Anambas langsung bergerak menuju Lokasi menggunakan RIB 02.