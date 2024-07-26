Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal Kayu Bermuatan Penumpang Tenggelam usai Berangkat dari Pelabuhan Tarempa

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:43 WIB
Kapal Kayu Bermuatan Penumpang Tenggelam usai Berangkat dari Pelabuhan Tarempa
Kapal kayu berpenumpang tenggelam usai berlayar dari pelabuhan (Foto : Istimewa)
A
A
A

ANAMBAS - Kapal Kayu bermuatan penumpang, KM Samarinda, berangkat dari Pelabuhan Tarempa menuju Pelabuhan Palmatak mengalami kecelakan, Jumat (26/7/2024). 

Belum diketahui penyebab dari Kapal Motor kayu tersebut mengalami insiden hingga tenggelam. Tim SAR Gabungan dari Basarnas, Lanal Tarempa bersama unsur SAR TNI-Polri, BPBD Anambas dan sejumlah unsur lainnya masih berupaya melakukan penyelamatan. 

KM Samarinda dilaporkan pertama kali mengalami insiden sekitar pukul 17.20 Wib kepada Pos SAR Anambas pada koordinat 3°17.167' N 106°14.124' E.

Mendapat informasi tersebut personel Pos SAR Anambas langsung bergerak menuju Lokasi menggunakan RIB 02.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167561//pelampung_penumpang-KQUs_large.jpg
Kenapa Pelampung Harus Oranye atau Kuning? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/320/3167558//kapal-CY6s_large.png
Ini Dia Palka Kapal, Bagasi Raksasa yang Jaga Barang Penumpang di Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162641//kapal-hqeV_large.jpg
Kapal Raksasa Kok Bisa Mengapung? Ini Rahasia di Baliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163252//kapal-i3Lp_large.jpg
5 Kapal Nelayan di Muara Baru, Penjaringan Hangus Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163216//kapal-Zejk_large.jpg
Kapal di Penjaringan Jakarta Utara Terbakar, Asap Hitam Membumbung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160959//ahy-e13i_large.jpg
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement