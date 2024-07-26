KM Samarinda Bawa 40 Penumpang Tenggelam, 3 Orang Meninggal

40 orang penumpang terombang ambing di laut usai kapalnya KM Samarinda tenggelam (Foto : Tangkapan Layar/iNews)

ANAMBAS - Kapal Motor (KM) Samarinda yang membawa 40 penumpang tenggelam di Perairan Matak, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (26/7/2024) sore tadi.

Akibat kecelakaan itu, tiga orang penumpang dinyatakan meninggal dunia.

Dalam video rekaman milik warga, sekira empat puluh orang terombang-ambing di laut lantaran kapal yang ditumpanginya tenggelam.

Personel gabungan TNI-Polri, Basarnas dan BPBD Kepulauan Anambas langsung menuju tempat kejadian.

Menurut laporan, kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Tarempa menuju Matak.

"Kapal itu juga mengangkut kendaraan roda dua. Sehingga kapal yang terbuat dari kayu itu oleng sekira tiga nautical mile sebelum tiba di Matak," ujar Kasi Ops Basarnas Natuna, Budiman.

