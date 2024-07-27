Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Data Anggota HNSI, Herman Herry Dorong Kesejahteraan Nelayan

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:56 WIB
Data Anggota HNSI, Herman Herry Dorong Kesejahteraan Nelayan
HSNI dorong kesejahteraan nelayan lewat penyaluran bbm bersubsidi tepat sasaran (Foto: istimewa/Okezone)
JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis.

Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1.000.000 pada akhir 2024. 

Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.

"Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1.000.000 KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024).

Kedua, lanjut dia, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran

"Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," ujarnya

Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.

"Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," tuturnya.

 

