Nelayan Lampung Selatan Temukan Barang KM Glori Indah yang Karam di Kepulauan Seribu

LAMPUNG SELATAN - Nelayan di perairan Lampung Selatan menemukan barang-barang yang hanyut terbawa arus, dari kapal KM Glori Indah I Surabaya yang karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta.

Video sejumlah nelayan yang mendapatkan barang-barang seperti rokok, minum kemasan bumbu dapur serta lainnya ini beredar di media sosial.

"Ini penemuan barang-barang dari kapal yang tenggelam itu, ini pada nemu kopi, rinso macam-macam. Ada kapal tenggelam, kapal barang, sabun-sabun, ini nelayan nemu makanan, logistik-logistik," ujar seorang nelayan dalam video yang beredar.

Salah seorang nelayan di Pantai Ketapang Lampung Selatan, Samidi mengatakan, barang-barang yang hanyut itu berasal dari KM Glori Indah I Surabaya yang tenggelam di Kepulauan Seribu.

"Iya dari semalam itu banyak temen-temen yang pulang dari laut malah dapet barang itu. Jadi itu rokok, minuman, camilan, kopi pokoknya macem-macem. Itu pagi terus siang tadi juga masih ada yang pulang bawa bingkisannya," kata Samidi, Minggu (21/7/2023).

"Dari kapal barang yang tenggelam di Kepulauan Seribu kemarin. Jadi mungkin terbawa arus ke sini," lanjutnya.

