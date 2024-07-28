Tragis! Ditabrak Motor RX King, Perempuan Pejalan Kaki Terpental hingga Tewas

BANDUNG - Seorang perempuan pejalan kaki tanpa identitas tewas seusai ditabrak motor yang dikendarai Ivan di Pasar Cikutra, Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Minggu (28/7/2024) pukul 06.20 WIB. Kecelakaan maut ini terjadi diduga akibat pengendara motor melaju dalam kecepatan tinggi sehingga tidak dapat mengantisipasi pejalan kaki yang menyeberang jalan.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Arif Saepul Haris mengatakan, Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi korban ke ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.

Berdasarkan hasil olah TKP, kata Kanit Gakkum, kronologi kejadian berawal saat motor RX King yang dikendarai Ivan melaju kencang dari arah Cicaheum menuju Gasibu. Saat tiba di lokasi kejadian, Ivan tak dapat mengantisipasi saat seorang pejalan kaki yang menyeberang dari Pasar Cikutra ke utara.

Motor RX King Ivan dengan keras menabrak korban. Korban terpental dan tak sadarkan diri. Akibat kecelakaan tersebut, pejalan kaki meninggal dunia di lokasi kejadian.

"Akibat kejadian itu pejalan kaki meninggal dunia," kata Kanit Gakkum, Minggu (28/7/2024).