Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diselipkan di Coto Makassar, Penyelundupan Sabu ke Rutan Poso Digagalkan Aparat

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |05:45 WIB
Diselipkan di Coto Makassar, Penyelundupan Sabu ke Rutan Poso Digagalkan Aparat
Ilustrasi narkoba (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

POSO - Upaya penyelundupan narkoba ke dalam rumah tahanan kembali digagalkan Petugas Rutan Kelas IIB Poso Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Minggu (28/7/2024). Narkoba yang hendak diselundupkan jenis sabu.

Kepala Rutan Poso, Agung Sulistyo mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 10.20 WITA, Minggu, 28 Juli 2024, petugas melakukan pemeriksaan barang titipan makanan (Coto Makassar) yang diantar oleh seorang ojek motor. 

Petugas menemukan benda mencurigakan di dalam makanan tersebut, yang saat itu dibungkus plastik obat klip. Pihaknya langsung melakukan pemeriksaan serta berkoordinasi bersama Satuan Narkoba Polres Poso.

Agung memaparkan, barang berbungkus plastik obat klip tersebut ditujukan untuk salah satu warga binaan Rutan Poso. Usai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Satuan Narkoba Polres Poso, dapat dipastikan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu.

"Setelah diperiksa lebih lanjut bersama rekan-rekan dari Polres Poso dikonfirmasi bahwa benar di dalam plastik obat tersebut adalah narkotika jenis sabu, barang bukti beserta oknum yang mengantarnya kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih mendalam,” kata Agung Sulistyo.
 
Penggagalan percobaan penyelundupan narkoba oleh petugas Rutan Poso ini mendapat apresiasi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah Hermansyah Siregar. "Keberhasilan ini berkat upaya maksimal dalam menunaikan standar operasional prosedur, yakni memastikan bahwa seluruh barang titipan bersih dan tidak terdapat barang terlarang. Penggagalan ini adalah wujud para petugas di Rutan Poso sigap. Tentu ini hal yang positif dan harus terus dipertahankan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068681/narkoba-c2Eq_large.jpg
Kronologi Awal Penangkapan Artis Andrew Andika Terkait Sabu, 5 Temannya Ikut Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/338/3068536/ilustrasi-Vaiu_large.jpg
Artis AA Ditangkap Polisi Usai Terlibat Penyalahgunaan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067202/narkoba-73Ir_large.jpg
Polri Gerebek Pabrik Tembakau Sintetis 105 Kg di Bekasi, 1 Orang Jadi Tersangka dan 2 Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/525/3066930/toko_obat-8ek4_large.jpg
Emak-emak Gerebek Warung Kelontong Penjual Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/340/3056861/polda_sumsel_rilis_kasus_narkoba-7aS5_large.jpeg
Polisi Tangkap Caleg Gagal yang Nekat Jualan Sabu di Sumsel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/338/3050099/narkoba-p7eZ_large.jpg
Ditangkap Polisi, DJ Asal Medan Nekat Jadi Kurir Selundupkan Sabu 11 Kg di Mobil Modifikasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement