Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Selaras Visi Perindo, Abisai Rollo Bertekad Sejahterakan Warga Jayapura

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |03:42 WIB
Selaras Visi Perindo, Abisai Rollo Bertekad Sejahterakan Warga Jayapura
Calon Wali Kota Jayapura Abisai Rollo (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo bertekad menghadirkan kesejateraan masyarakat Jayapura jika terpilih nanti dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari visi Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.

Abisai mengungkapkan hal tersebut usai menerima surat rekomendasi dukungan saat acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo yang digelar pada Senin (29/7/2024) malam, di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Abisai menyampaikan, pada prinsipnya terkait program yang akan dijalankan nanti, dirinya akan melanjutkan semua program yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Terutama, kata dia, program yang menyangkut kepentingan umum.

"Intinya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Abisai saat ditemui wartawan usai pelaksanaan Mukernas Perindo.

Kesejahteraan masyarakat, tuturnya, menjadi  yang palung utama untuk terus didorong. Terlebih, hal ini juga merupakan visi besar Partai Perindo yang juga turut dititipkan kepadanya.

Oleh karena itu, dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

"Saya sebagai calon Wali Kota berterima kasih dan akan bekerja sama dengan Perindo pada setelah kemenangan nanti, dan lima tahun ke depan bersama Perindo Kita membangun Kota Jayapura," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement