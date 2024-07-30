Selaras Visi Perindo, Abisai Rollo Bertekad Sejahterakan Warga Jayapura

JAKARTA - Calon Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo bertekad menghadirkan kesejateraan masyarakat Jayapura jika terpilih nanti dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari visi Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepada dirinya.

Abisai mengungkapkan hal tersebut usai menerima surat rekomendasi dukungan saat acara pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo yang digelar pada Senin (29/7/2024) malam, di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Abisai menyampaikan, pada prinsipnya terkait program yang akan dijalankan nanti, dirinya akan melanjutkan semua program yang telah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Terutama, kata dia, program yang menyangkut kepentingan umum.

"Intinya adalah kesejahteraan masyarakat," kata Abisai saat ditemui wartawan usai pelaksanaan Mukernas Perindo.

Kesejahteraan masyarakat, tuturnya, menjadi yang palung utama untuk terus didorong. Terlebih, hal ini juga merupakan visi besar Partai Perindo yang juga turut dititipkan kepadanya.

Oleh karena itu, dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada partai besutan Hary Tanoesoedibjo itu yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

"Saya sebagai calon Wali Kota berterima kasih dan akan bekerja sama dengan Perindo pada setelah kemenangan nanti, dan lima tahun ke depan bersama Perindo Kita membangun Kota Jayapura," ujarnya.



(Arief Setyadi )