Ucapkan Selamat pada Aleg Perindo Terpilih, Emil Dardak Ingatkan Tantangan Komunikasi di Era Medsos

JAKARTA - Bakal calon wakil gubernur Jawa Timur (Bacaleg Jatim), Emil Elistianto Dardak mengucapkan selamat kepada anggota legislatif (aleg) terpilih Partai Perindo pada Pemilu 2024.

Ucapan selamat disampaikan Emil usai menjadi pembicara di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

"Ya saya mengucapkan selamat kepada ratusan aleg Perindo yang terpilih utnuk mewakili suara masyarakat di daerah seluruh Indonesia," tutur Emil.

Dalam kesempatan itu, Emil pun menyampaikan tentang pentingnya komunikasi politio sebagai pejabat publik. Menurutnya, politik itu menghubungkan antara legislator dengan rakyat.

"Pada akhirnya politik ini adalah sebuah hubungan antara wakil rakyat dengan rakyatnya, dan pada saat kita bekerja tidak otomatis kemudian rakyat mengetahui kalau tidak ada komunikasi," tutur Emil.

Menurutnya, komunikasi merupakan elemen penting dalam melakukan kerja, apalagi seorang politisi dan pejabat publik. "Komunikasi ini kan jadi cara yang penting sebagaimana seorang bos misalnya, bos kita kan rakyat itu tahu kerjaan dari pegawainya kalau tidak ada laporan kan tidak mungkin setiap saat diawasi," terang Emil.