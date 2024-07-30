Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Lagi Buang Sampah, Warga Bandarlampung Temukan Mayat Tersangkut di Aliran Sungai

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |21:42 WIB
Lagi Buang Sampah, Warga Bandarlampung Temukan Mayat Tersangkut di Aliran Sungai
Penemuan mayat di Lampung (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG - Warga Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandarlampung digegerkan dengan adanya penemuan mayat anonim di aliran Kali Gang Podang/Gang Asi'in, Jalan Dr Harun 1 Kota Baru, Selasa (30/7/2024). 

Berdasarkan video yang diterima Okezone, mayat berjenis kelamin pria tersebut mengenakan baju kaos hitam panjang dan celana hitam panjang. 

Tim Inafis Polresta Bandarlampung dan kepolisian dari Polsek Tanjung Karang Timur tampak telah berada di lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). 

Salah satu warga, Lia mengatakan, mayat itu ditemukan warga yang hendak membuang sampah sekitar pukul 08.00 WIB.

"Mayat itu ditemukan tadi pagi. Ada ibu-ibu mau buang sampah, terus melihat ada mayat tergeletak nyangkut di batu kali situ," tuturnya. 

Kemudian, warga langsung menghubungi aparat setempat dan kepolisian terkait adanya penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas tersebut. 

"Langsung manggil warga lain, langsung manggil Polisi juga. Polisi dan petugas kesehatan dateng langsung turun ke kali itu," ucapnya. 

Menurut Lia, mayat laki-laki tersebut bukan warga setempat. Pasalnya, warga tidak mengenali wajah dan pakaian korban. 

"Bukan warga sini, soalnya pas mayat itu udah dinaikin, sebelum dibawa ambulance, mayatnya di buka dulu, warga disuruh liat ada yang kenal atau enggak. Tapi nggak ada yang kenal," ungkapnya. 

 

