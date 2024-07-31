Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ketika Anies dan Sandi Bertemu di Mukernas Perindo

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |15:08 WIB
Ketika Anies dan Sandi Bertemu di Mukernas Perindo
Pertemuan Anies dan Sandi di Mukernas Perindo (foto: MPI/Jonathan)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno bertemu dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pertemuan itu terjadi saat keduanya hadir di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Rabu (31/7/2024).

Pantauan di lokasi, pertemuan itu terjadi ketika Sandiaga hendak meninggalkan gedung iNews setelah rampung menjadi pembicaran dalam program Bimtek. Sementara, Anies saat itu baru saja tiba untuk menjadi pembicara selanjutnya.

Saat bertemu, keduanya langsung akrab saling bersalaman, mereka sempat terlihat saling berbicara. Bahkan mereka terlihat tertawa lepas dan saling berpelukan.

 

