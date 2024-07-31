Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sejarah Serangan Terhadap Pemimpin Hamas, 4 Komandan Tewas dalam 7 Bulan

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:12 WIB

Beberapa pemimpin Hamas tewas dibunuh dalam berbagai serangan Israel (Foto: EPA)
IRAN – Serangan pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (311/7/2024) bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya, beberapa pemimpin Hamas tewas dibunuh dalam berbagai serangan Israel.

Hal ini sesuai dengan sumpah Israel yang akan membumihanguskan Hamas dari Gaza maupun Palestina dan muka bumi.

Sebelumnya pada awal tahun ini tepatnya Januari lalu, pemimpin Hamas Saleh al-Arouri tewas di Beirut. Seorang juru bicara Israel mengatakan Arouri tewas dalam ‘serangan bedah’ terhadap kepemimpinan Hamas.

Media Lebanon melaporkan bahwa Arouri, wakil pemimpin politik Hamas, tewas dalam serangan pesawat tak berawak di Beirut selatan bersama enam orang lainnya, termasuk dua komandan militer Hamas dan empat anggota lainnya.

Juru bicara Israel Mark Regev tidak memberikan konfirmasi bahwa Israellah yang melakukan pembunuhan tersebut, sebuah pernyataan standar bagi para pejabat Israel

Kemudian pada Maret lalu, Wakil Komandan Militer Hamas Marwan Issa tewas dalam serangan Israel.

 “Kami telah memeriksa semua informasi intelijen,” kata Laksamana Muda Daniel Hagari dalam pernyataan yang disiarkan televisi.

“Marwan Issa tewas dalam aksi penyerangan yang kami lakukan sekitar dua pekan lalu,” ujarnya.

Belum ada komentar langsung dari Hamas. Seperti diketahui, Issa berada di urutan teratas daftar orang yang paling dicari Israel bersama dengan Mohammed Deif, kepala sayap militer Hamas, Brigade Izz el-Deen al-Qassam, dan pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, yang diyakini mendalangi pembunuhan tersebut. serangan kelompok itu pada 7 Oktober di Israel selatan yang memicu perang Gaza.

 

