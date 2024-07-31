Wasiat Ibu dan Anak yang Ditemukan Jadi Kerangka: Tolong Tagih Rumah Ini untuk Jadi Masjid Atas Kematian Saya!

TKP Mayat Ibu dan Anak Jadi Kerangka di Bandung/Okezone

BANDUNG – Indah Hayati dan Elia Imannuel Putra, ibu dan anak yang ditemukan sudah menjadi kerangka di rumahnya, menbuat surat wasiat untuk warga yang ditulisnya di dinding.

Hal itu diketahui saat polisi menggelar olah TKP penemuan mayat di Perumahan Tanimuya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

“Kalau Mudjoyo Jandra tidak menyerahkan untuk didirikan mesjid di tempat ini berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tanimulya. Untuk warga RT 10 Pak RT tolong tagih rumah ini untuk jadi mesjid atas kematian saya,"tulis Indah Hayati, dikutip. Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, Elia juga ditemukan pesan korban yang meminta maaf kepada ayahnya, karena selama ini tidak bisa menjadi anak yang sempurna.

"Maafkan aku tidak bisa jadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna," tulisnya.

Sekadar diketahui, penemuan kerangka ibu anak di Bandung, yang diduga sudah meninggal 4 tahun itu diungkapkan oleh mantan suaminya, Mudjoyo Tjandra.

Hal itu terjadi saat mantan suami ingin mengambil barang di rumah korban pada Senin 29 Juli 2024, tapi pintu digebok. Sehingga, mantan suami meminta bantuan tetangga untuk menjebol pintunya.