INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Ini Pengakuan Suami yang Temukan Istri dan Anak Sudah Jadi Kerangka dalam Rumah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |14:21 WIB
Ini Pengakuan Suami yang Temukan Istri dan Anak Sudah Jadi Kerangka dalam Rumah
Penemuan kerangka manusia di Bandung Barat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indah Hayati (55) dan Elia Imannuel Putra (24), ibu dan anak yang ditemukan sudah menjadi kerangka di rumahnya di Perumahan Tanimuya Indah, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kedua mayat tersebut ditemukan terbaring di dua kasur berbeda di dalam satu ruangan kamar tidur.

Kapolsek Padalarang AKP Kusman mengatakan bahwa penemuan mayat tersebut berawal dari mantan suami yang ingin mengambil barang di rumah korban pada Senin 29 Juli 2024 lalu, namun pintu rumah digebok.

Kemudian, mantan suami meminta bantuan tetangga untuk menjebol pintunya. Lalu saat masuk ke rumah dicek, ternyata ditemukan kerangka ibu anak di tempat tidur korban.

Sementara itu, olah tempat kejadian perkara yang dilakukan Tim Inafis Satreskrim Polres Cimahi, dugaan awal keduanya meninggal karena mengunci diri. Keduanya sudah lama tidak komunikasi dengan warga termasuk dengan suaminya yang tinggal di Cirebon.

Untuk sementara kedua kerangka mayat tersebut  dikembalikan terlebih dahulu kepada keluarga.

Polisi mengaku menemukan beberapa fakta, namun belum bisa disimpulkan apakah termasuk tindak pidana. "Kita terus melakukan pendalaman terkait dengan barang-barang yang ditemukan, sebagai petunjuk untuk kita bisa menentukan apakah penemuan kerangka ini ada keterkaitan dengan suatu tindak pidana," katanya.

 

