Junjung Kearifan Lokal, RS Bhayangkara Polda Riau Dibangun Berbentuk Penutup Kepala Khas Melayu

PEKANBARU – Polda Riau akan membangun Rumah Sakit Bhayangkara dengan model kearifan lokal yakni berbentuk tanjak (penutup kepala khas Melayu). Bangunan ini berlokasi di Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru, tepat bekas markas Polda Riau.

Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal meresmikan ground breaking (peletakan batu pertama) pembangunan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Riau. Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau Presisi ini nantinya akan memilki 200 kamar rawat inap.

Peresmian ini turut dihadiri Kapusdokkes Polri Irjen Polisi Asep Hendradiana dan beberapa pejabat lainnya dari Mabes Polri. Kemudian Danrem 031/WB Brigjen TNI Dany Rakca Pj Gubernur Riau SF Hariyanto, Ketua DPRD Riau Yulisman dan lainya.

“"Alhamdulillah apa yang menjadi pemikiran saya dan tentunya harapan kita semua bisa teraliasasi. Insha Allah RS Bhayangkara Presisi akan menjadi ikon Kota Pekanbaru yang baru,” kata Iqbal kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).