Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tangkap 25 Tersangka, Polda Riau Amankan 25 Kg Sabu dan 34.250 Ekstasi Jaringan Malaysia

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |20:46 WIB
Tangkap 25 Tersangka, Polda Riau Amankan 25 Kg Sabu dan 34.250 Ekstasi Jaringan Malaysia
Kapolda Riau, Irjen M Iqbal. (Foto: Polda Riau)
A
A
A

PEKANBARU - Polda Riau mengamakankan sebanyak 25 Kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Barang bukti itu didapat sebagian besar barang bukti dan pelaku berasal dari jaringan Malaysia. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkoba dalam operasi yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2024. Dalam kasus ini petugas mengamankan total 25 tersangka.

Kapolda Riau, Irjen Mohammad Iqbal menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba di wilayahnya. Dia mengatakan bahwa tidak ada ampun bagi para bandar maupun pengedar narkoba di Riau.

"Operasi yang dilakukan selama dua bulan terakhir ini kita berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional dan menangkap 25 orang tersangka. Dari 25 orang yang diamanankan 11 tersangka merupakan jaringan internasional," kata Iqbal, Jumat (12/7/2024).

Dia merincikan, sebanyak 17 tersangka ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Sementara Polres Bengkalis menangkap sebanyak delapan tersangka. Irjen Iqbal menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi sindikat dan jaringan narkoba di Riau.

Dia juga memberikan peringatan keras kepada para pengedar narkoba bahwa mereka akan ditindak tegas, bahkan dengan tembakan, jika membahayakan masyarakat dan petugas.

"Bahwa pengedar itu tidak ada ruang di Provinsi Riau. Saya perintahkan Direktur Narkoba dan para jajaran di daerah tindak setegas pelaku narkoba karena mereka telah merusak. Walaupun akibatnya pengedar itu harus tidak ada nyawa lagi di bumi dengan catatan ada mekanisme ada standar SOP apabila dia membahayakan nyawa petugasdan masyarakat," pungkas Iqbal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement