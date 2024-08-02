Tolak Hoaks, Warganet Cihami Siap Back Up KPU Kota Cimahi

Cimahi, - Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi pemilih di kalangan warganet, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi menyasar para netizen atau warganet untuk lebih memahami pelaksanan Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) serentak 2024. Dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang menghadirkan berbagai pihak dari sektor digital dan media yang diselenggarakan di Bento Kopi Cimahi.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah influencer, duta-duta kepemudaan, penggiat media, serta perwakilan dari media online dan media konvensional.

Acara ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi penting mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih kepada audiens yang aktif di platform digital. Dalam era digital saat ini, warganet menjadi salah satu segmen penting dalam demokrasi, sehingga upaya ini sangat relevan untuk memperkuat partisipasi pemilu yang informatif dan bertanggung jawab.

Highlights dari Acara:



Keynote Speech oleh Mega Nugraha Sukarna, Manajer konten video tribun jabar/advokat legal konsultan/perkumpulan Meswara, yang menggarisbawahi pentingnya pendidikan pemilih dalam konteks digital serta peran media sosial dalam membentuk opini public dalam kaitannya dengan monetisasi.

Workshop Interaktif di mana narasumber dan peserta juga berbagi tips dan trik mengenai cara menavigasi informasi pemilih yang benar dan akurat di dunia maya.



Sesi Tanya Jawab dengan penggiat media yang memberikan wawasan tentang bagaimana media konvensional dan online dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran pemilih.