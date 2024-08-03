Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Bunuh Jurnalis di Gaza Diduga Terkait Hamas, Al Jazeera Bantah

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |16:07 WIB
Israel Bunuh Jurnalis di Gaza Diduga Terkait Hamas, Al Jazeera Bantah
Israel bunuh jurnalis di Gaza diduga terkait Hanas, Al Jazeera bantah. (Reuters)
A
A
A

YERUSALEM - Militer Israel membunuh jurnalis Al Jazeera, Ismail Al-Ghoul, pada serangan udara di Gaza. Israel menuduh Ismail Al-Ghoul sebagai anggota Hamas pada serangan 7 Oktober di Israel.

Melansir Reuters, Sabtu (3/8/2024), Al Jazeera membantah tuduhan tersebut. Al Jazeera menyatakan itu merupakan tuduhan tak berdasar dan sebagai upaya untuk membenarkan pembunuhan yang disengaja terhadap Ismail Al-Ghoul. 

"Jaringan tersebut mengutuk tuduhan terhadap korespondennya Ismail Al-Ghoul, tanpa memberikan bukti, dokumentasi, atau video apa pun," katanya dalam sebuah pernyataan.

Mereka berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Penyiar Qatar mengatakan, pada Rabu (31/7/2024), Al-Ghoul dan juru kamera Ramy El Rify tewas dalam serangan Israel di Kota Gaza saat bertugas untuk membuat film di dekat rumah Ismail Haniyeh, pemimpin Hamas yang tewas di Iran sebelumnya pada hari yang sama.

Militer Israel mengatakan, Al-Ghoul adalah anggota unit elit Nukhba yang ikut serta dalam serangan 7 Oktober dan memberi instruksi kepada para operator Hamas tentang cara merekam operasi. Dikatakan bahwa ia terlibat dalam perekaman dan publikasi serangan terhadap pasukan Israel.

"Aktivitasnya di lapangan merupakan bagian penting dari aktivitas militer Hamas," kata militer Israel dalam sebuah pernyataan.

Al Jazeera mengatakan Al-Ghoul telah bekerja untuk jaringan tersebut sejak November 2023 dan satu-satunya profesinya adalah sebagai jurnalis.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/1/3068269/menlu_retno_marsudi-TKwi_large.jpg
Di Markas PBB, Menlu Retno: Sekarang Waktunya Negara Palestina Diakui!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3067849/menlu_retno_marsudi-4f3E_large.jpg
Di Depan Menlu G20, Retno Soroti Genosida di Gaza hingga Meningkatnya Ketegangan di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/18/3065222/palestina-HiDC_large.jpg
Temui PM Sanchez, Mahmoud Abbas Perdana Kunjungi Spanyol Usai Palestina Diakui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063009/sejumlah_negara_eropa_bertemu_negara_muslim_di_spanyol_bahas_pembentukan_negara_palestina-mn4c_large.jpg
Negara-Negara Eropa dan Muslim Gelar Pertemuan di Spanyol, Bahas Pembentukan Negara Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/18/3063001/pemimpin_hamas_yahya_sinwar-Fn83_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Kirim Surat Pertamanya ke Hizbullah, Apa Isinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/18/3059878/tank_israel_di_gaza-X0ye_large.jpg
27 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Militer Israel saat Vaksinasi Polio
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement