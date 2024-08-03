Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |06:11 WIB
3 Fakta Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok
Klinik WSJ Depok disegel polisi (Foto: M Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Polisi terus melakukan penyelidikan kasus kematian ENS (30) wanita asal Medan. Ia diduga menjadi korban malapraktik sedot lemak di Klinik WSJ Beauty, di Jalan Ridwan Rais, Beji, Kota Depok.

Berikut fakta-faktanya:

1. Polisi Pasang Garis Polisi

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, mengatakan, bahwa pihaknya telah memasang garis polisi atau police line di klinik WSJ Beauty. Pemasangan garis polisi untuk memudahkan proses penyidikan.

"Kita melakukan pemasangan police line," ujar Arya di Mapolres Metro Depok, Jumat 2 Agustus 2024.

2. Polisi Sita Alat Sedot Lemak

Polisi melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Salah satunya mesin sedot lemak yang diduga menjadi penyebab meninggalnya korban.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/338/3050152/malapraktik-xejC_large.jpg
Kasus Kematian Selebgram Diduga Korban Malapraktik di Klinik WSJ Depok Masih Gelap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/338/3046536/malapraktik-7D5E_large.jpg
Periksa 15 Saksi, Polisi Tunggu Hasil Autopsi Tetapkan Tersangka Malapraktik Sedot Lemak di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/338/3046521/malapraktik-nVOf_large.jpg
Polisi Sebut Pelaku Malapraktik Sedot Lemak Selebgram di Depok Lebih dari 1 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/337/3044226/malapraktik-eIKq_large.jpg
Hari Ini, Polisi Bongkar Makam Wanita Cantik Tewas Usai Sedot Lemak di Klinik Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/337/3043651/densus_tangkap_teroris_di_kota_batu_malang-Po5f_large.jpeg
Teroris di Batu Malang Belajar Rakit Bom dari Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement