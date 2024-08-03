3 Fakta Polisi Sita Alat Sedot Lemak dan Segel Klinik WSJ Depok

DEPOK - Polisi terus melakukan penyelidikan kasus kematian ENS (30) wanita asal Medan. Ia diduga menjadi korban malapraktik sedot lemak di Klinik WSJ Beauty, di Jalan Ridwan Rais, Beji, Kota Depok.

Berikut fakta-faktanya:

1. Polisi Pasang Garis Polisi

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, mengatakan, bahwa pihaknya telah memasang garis polisi atau police line di klinik WSJ Beauty. Pemasangan garis polisi untuk memudahkan proses penyidikan.

"Kita melakukan pemasangan police line," ujar Arya di Mapolres Metro Depok, Jumat 2 Agustus 2024.

2. Polisi Sita Alat Sedot Lemak

Polisi melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Salah satunya mesin sedot lemak yang diduga menjadi penyebab meninggalnya korban.