4 Fakta Pria Ditemukan Tewas Terlentang di Kamar Hotel Jakpus, Ada Wanita Misterius

JAKARTA - Pria paruh baya berinsial EM (53) ditemukan meninggal di Wisma Hotel Utan Panjang Kamar B 105 Jalan Kali Baru Timur VI Nomor 22 A Kemayoran, Jakarta Pusat. Mayat korban ditemukan pada Rabu, 31 Juli 2024.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Check In Sendirian

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi mengatakan, korban masuk ke kamar hotel seorang diri pada Selasa, 30 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB.

"Korban cek-in ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) sendirian," ujar Ade Ary Jumat 2 Agustus 2024.

2. Ada Wanita Misterius Masuk Kamar