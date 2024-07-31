Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mayat Pria Ditemukan Tersangkut di Jaring Nelayan di Perairan Laut Sumenep

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |15:59 WIB
Mayat Pria Ditemukan Tersangkut di Jaring Nelayan di Perairan Laut Sumenep
Mayat di Perairan Sumenep
A
A
A

SUMENEP - Mayat laki -laki ditemukan di perairan Muara Dusun Sawah Desa Baban Kecamatan Gapura,Sumenep, Madura. Rabu (31/7/2024) sekitar jam 07.00 WIB. Mayat tersebut pertama kalii ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak mengecek jaring ikan namun tiba -tiba nelayan tersebut melihat mayat menyangkut ke jaringnya.

Nelayan yang mengetahui hal itu langsung melapor kepada warga dan petugas kepolisian setempat.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti membenarkan penemuan mayat dengan jenis kelamin laki - laki.

"Identitas mayat bernama Sumahdar (72) warga Dusun Polalang RT.002/001, Desa Gapura Barat, Kecamatan Gapura, Sumenep," ingkapnya 

Widiart menjelaskan saat ditemukan mayat itu memakai baju warna dasar kuning dan tidak memakai celana.

Petugas kepolisian dan warga mengevakuasi mayat tersebut menggunkan perahu karet ke bibir pantai lalu dibawa kerumah sakit terdekat.

 

