Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hindari Motor, Mobil Pemadam di Blitar Terguling saat Menuju Lokasi Kebakaran

Robby Ridwan , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:05 WIB
Hindari Motor, Mobil Pemadam di Blitar Terguling saat Menuju Lokasi Kebakaran
Mobil pemadam kebakaran terguling di Blitar, Jawa Timur (Foto: Robby Ridwan)
A
A
A

BLITAR - Sebuah mobil pemadam kebakaran di Kota Blitar, Jawa Timur terguling di Jalan Raya Tanjung, Sabtu (3/8/2024). Mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan saat sedang melaju ke lokasi kebakaran.

Mobil terguling saat menghindari pengendara motor yang ada di depannya. 

Menurut Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Taufik Nabila mengatakan, mobil pemadam kebakaran rencananya akan memadamkan kebakaran yang ada di Kelurahan Blitar, Sukorejo, Kota Blitar. Mobil tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menjinakkan si jago merah.
 
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sementara Satlantas Polres Blitar mengalihkan lalu lintas karena truk melintang setengah jalan.

Adapun lokasi kebakaran yang tengah dituju yakni gudang rosokan di Kelurahan Blitar yang tengah dilalap sijago merah. Dari video amatir, api sempat mebubung tinggi karena material yang mudah terbakar.

Namun, api berhasil dipadamkan setelah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068178/kecelakaan-9hsL_large.jpg
Kontainer Timpa Truk di Pelabuhan Tanjung Priok, Satu Orang Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067753/kecelakaan-onYr_large.jpg
Satu Orang Tewas, Begini Kronologi Dua Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067703/kecelakaan-xZWX_large.jpg
Truk Kecelakaan di Tol Dalam Kota Arah Cawang, Lalin Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3066749/kecelakaan-G9JK_large.jpg
5 Fakta Bus Surya Bali Tabrak 2 Truk Tronton, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/340/3066217/dirlantas_polda_aceh_kombes_iqbal-cQY3_large.jpeg
Ungkap Kasus Kecelakaan, Ditlantas Polda Aceh Terapkan Metode TAA dengan Teknologi Canggih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064519/angkot_trabak_warga-83lS_large.jpg
Sopir Mabuk Tabrak Sejumlah Warga, Termasuk Ibu Hamil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement