Hindari Motor, Mobil Pemadam di Blitar Terguling saat Menuju Lokasi Kebakaran

BLITAR - Sebuah mobil pemadam kebakaran di Kota Blitar, Jawa Timur terguling di Jalan Raya Tanjung, Sabtu (3/8/2024). Mobil pemadam kebakaran mengalami kecelakaan saat sedang melaju ke lokasi kebakaran.

Mobil terguling saat menghindari pengendara motor yang ada di depannya.

Menurut Kasat Lantas Polres Blitar, AKP Taufik Nabila mengatakan, mobil pemadam kebakaran rencananya akan memadamkan kebakaran yang ada di Kelurahan Blitar, Sukorejo, Kota Blitar. Mobil tersebut akhirnya tidak dapat melanjutkan tugasnya untuk menjinakkan si jago merah.



Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Sementara Satlantas Polres Blitar mengalihkan lalu lintas karena truk melintang setengah jalan.

Adapun lokasi kebakaran yang tengah dituju yakni gudang rosokan di Kelurahan Blitar yang tengah dilalap sijago merah. Dari video amatir, api sempat mebubung tinggi karena material yang mudah terbakar.

Namun, api berhasil dipadamkan setelah warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian mencapai puluhan juta rupiah.

(Arief Setyadi )