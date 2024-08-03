Bak Tertelan Bumi, Air Sumur Bor Viral di Sampang yang Menyembur 20 Meter Mendadak Surut

SAMPANG - Sumur bor viral yang menyembur air dengan ketinggian 20 meter di Desa Pandan Kecamatan Omben, Sampang, Madura, mendadak surut, Sabtu (3/8/2024). Semburan air yang awalnya tinggi lambat laun menjadi menyusut hingga surut seperti tertelan bumi.

Warga yang menyaksikan di lokasi langsung mendekati surutnya air tersebut. Dalam video yang viral, awalnya sumur bor dengan kedalaman 90 meter menjadi tontonan warga sakaligus pegiat media sosial.

Namun, saat ini lokasi sumur bor itu menjadi sepi. Sebab, air sudah surut dan tidak menyembur lagi.

Menurut Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang Mohammad Hozin, sumber air tersebut telah berhenti menyembur. "Sumur bor itu berhenti mengeluarkan air sekitar pukul 18.30 WIB," ujarnya.

Di sisi lain warga juga membuat saluran pembuangan air darurat sepanjang 1 kilometer.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial Video menayangkan semburan air keluar dari lokasi pengeboran sumur membuat heboh warga Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat 2 Agustus 2024.

Lokasi kejadian di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam tayangan video viral terlihat potongan video yang menunjukkan air muncul menjulang ke atas. Para warga berkerumun di sekitar lokasi untuk mengadaikan momen tersebut.



(Arief Setyadi )