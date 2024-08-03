Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bak Tertelan Bumi, Air Sumur Bor Viral di Sampang yang Menyembur 20 Meter Mendadak Surut

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |23:37 WIB
Bak Tertelan Bumi, Air Sumur Bor Viral di Sampang yang Menyembur 20 Meter Mendadak Surut
Surutnya air di sumur bor Sampang (Foto: Tangkapan layar Okezone/Diwan M Zahri)
A
A
A

SAMPANG - Sumur bor viral yang menyembur air dengan ketinggian 20 meter di Desa Pandan Kecamatan Omben, Sampang, Madura, mendadak surut, Sabtu (3/8/2024). Semburan air yang awalnya tinggi lambat laun menjadi menyusut hingga surut seperti tertelan bumi.

Warga yang menyaksikan di lokasi langsung mendekati surutnya air tersebut. Dalam video yang viral, awalnya sumur bor dengan kedalaman 90 meter menjadi tontonan warga sakaligus pegiat media sosial.

Namun, saat ini lokasi sumur bor itu menjadi sepi. Sebab, air sudah surut dan tidak menyembur lagi.

Menurut Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang Mohammad Hozin, sumber air tersebut telah berhenti menyembur. "Sumur bor itu berhenti mengeluarkan air sekitar pukul 18.30 WIB," ujarnya.

Di sisi lain warga juga membuat saluran pembuangan air darurat sepanjang 1 kilometer.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial Video menayangkan semburan air keluar dari lokasi pengeboran sumur membuat heboh warga Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Jumat 2 Agustus 2024.

Lokasi kejadian di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Dalam tayangan video viral terlihat potongan video yang menunjukkan air muncul menjulang ke atas. Para warga berkerumun di sekitar lokasi untuk mengadaikan momen tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061502/viral_kucing_terjebak-Z4Lx_large.jpg
Viral Aksi Heroik Zookeeper Selamatkan Kucing di Kandang Harimau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061316/viral_pemotor-nHFG_large.jpg
Viral Pemotor Ini Kena Tilang Elektronik karena Bonceng Pocong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/612/3061313/viral_foto_estetik-gz1R_large.jpg
Viral Pria Ini Bikin Foto Estetik Layaknya Gunung Everest, Ternyata Behind the Scenenya Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/53/3060949/viral_pemotor_kena_tilang_diduga_karena_bonceng_pocong_yang_tak_pakai_helm-jhmU_large.jpg
Viral Pemotor Kena Tilang Elektronik Gara-Gara Diduga Bonceng Pocong Tak Berhelm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060935/viral-yBkf_large.jpg
Viral 4 Anggota Satpol PP Dugem dengan PSK yang Pernah Dirazia, Disanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/612/3060835/viral_nikah_muda-wxNj_large.jpg
Viral Pasangan Santri Nikah Muda, Usianya Baru 15 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement