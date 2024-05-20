Advertisement
HOME NEWS JABAR

Nongkrong di Perlintasan, Penggali Sumur Bor Tewas Usai Tertabrak KA Siliwangi di Cianjur

Ricky Susan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |23:30 WIB
Nongkrong di Perlintasan, Penggali Sumur Bor Tewas Usai Tertabrak KA Siliwangi di Cianjur
A
A
A

CIANJUR - Seorang penggali sumur bor Fahmi Kholid (30) tewas setelah tertabrak kereta api KA Siliwangi jurusan Sukabumi - Cipatat di perlintasan yang berada di Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Senin (20/5/2024) malam.

Fahmi sendiri merupakan warga Kampung Bumi Pasir, Desa Maleber. Dirinya tersambar kereta yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cipatat.

Berdasarkan informasi, korban awalnya bersama kedua orang temannya yang sedang duduk di perlintasan kereta api.

Korban bersama kedua orang temannya bekerja sebagai tukang gali sumur bor. Setelah pulang bekerja pada sore hari, mereka langsung nongkrong di perlintasan kereta api.

"Dari keterangan kedua temannya, korban menyuruh temannya untuk membeli gorengan namun pada saat kembali lagi korban sudah dalam keadaan tergeletak dan saya langusng periksa korban," tutur warga setempat Kurniawan (41), Senin (20/5/2024).

