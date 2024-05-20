Nongkrong di Perlintasan, Penggali Sumur Bor Tewas Usai Tertabrak KA Siliwangi di Cianjur

CIANJUR - Seorang penggali sumur bor Fahmi Kholid (30) tewas setelah tertabrak kereta api KA Siliwangi jurusan Sukabumi - Cipatat di perlintasan yang berada di Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Senin (20/5/2024) malam.

Fahmi sendiri merupakan warga Kampung Bumi Pasir, Desa Maleber. Dirinya tersambar kereta yang melaju dari arah Sukabumi menuju Cipatat.

Berdasarkan informasi, korban awalnya bersama kedua orang temannya yang sedang duduk di perlintasan kereta api.

BACA JUGA: Eks Penyidik Minta KPK Transparan Usut Aliran Uang Proyek Kereta ke Pejabat

Korban bersama kedua orang temannya bekerja sebagai tukang gali sumur bor. Setelah pulang bekerja pada sore hari, mereka langsung nongkrong di perlintasan kereta api.

"Dari keterangan kedua temannya, korban menyuruh temannya untuk membeli gorengan namun pada saat kembali lagi korban sudah dalam keadaan tergeletak dan saya langusng periksa korban," tutur warga setempat Kurniawan (41), Senin (20/5/2024).