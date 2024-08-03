Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Razia 4 Tempat Hiburan Malam di Bandung, 7 Orang Positif Sabu dan Ekstasi

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |09:29 WIB
Polisi Razia 4 Tempat Hiburan Malam di Bandung, 7 Orang Positif Sabu dan Ekstasi
Polda Jabar razia Tempat hiburan malam (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BANDUNG - Ditresnarkoba Polda Jabar merazia empat tempat hiburan malam di Kota Bandung, Jumat 2 Agustus 2024, dini hari. Tujuh orang positif mengonsumsi sabu dan ekstasi berdasarkan hasil tes urine.

Dalam razia tersebut, Ditresnarkoba Polda Jabar menggandeng petugas POM TNI, Badan Narkotika Nasional (BNN) Jabar, dan DJP Bea Cukai. Tempat hiburan pertama yang digeruduk petugas adalah Brotherhood Bunker di kawasan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Di sini petugas mematikan musik dan menyalakan lampu.

Kemudian petugas petugas menggeledah badan, saku, dan tas pengunjung. Mereka yang dicurigai mengonsumsi narkoba langsung digiring petugas untuk menjalani tes urine. 


Di sini, tiga pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkoba sehingga dibawa petugas ke Mapolda Jabar untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya petugas beregerak ke tempat hiburan Aurus, Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Di tempat karaoke ini pun tiga pengunjung dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan tes urine. 

Seusai Auruz, petugas gabungan merazia klab malam Conclave, Jalan Otto Iskandar Dinata (Ottista) yang berlokasi dekat rumah dinas Gubernur Jabar atau Gedung Pakuan. Di sini pun petugas melakukan tes urine, namun tidak ada pengunjung yang positif narkoba. Terakhir, petugas merazia tempat karaoke Alpa di Jalan Gatot Subroto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/08/18/521/1025914/a1KPaDB31v.jpg
Tempat Karaoke Digrebek Warga, Sejumlah Wanita Penghibur Semraut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/06/30/521/1005963/bDMjHxZOm8.jpg
Tempat Hiburan Malam Tetap Buka Setelah Tarawih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/06/10/519/996526/Ce1QobTjMc.jpg
Jelang Ramadan, Lady Escort Pilih Eksodus ke Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/25/519/886705/oeG93CJs6v.jpg
Dari Pekerja Kafe Jadi Penari Bugil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/24/519/886559/WCIhiu5vgU.jpg
Sekali Show Bugil, Penari Dapat Bayaran Rp2,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/10/24/519/886554/zLoXJlw599.jpg
Sekali Show Tari Telanjang Bertarif Rp26 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement