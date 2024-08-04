Air Terjun Madakaripura Tempat Peristirahatan Gajah Mada dengan Percikan Hujan Abadi

JAKARTA - Air terjun Madakaripura di Dusun Branggah, Negororejo, Probolinggo, Jawa Timur, dikenal dengan percikan airnya yang dijuluki hujan abadi. Air terjun ini dikisahkan menjadi salah satu tempat peristirahatan Mahapatih Gajah Mada, panglima perang Kerajaan Majapahit.

Saat ini air terjun Madakaripura dikenal sebagai objek wisata yang memiliki pemandangan memesona. Airnya sejuk nan jernih, kemudian tebing-tebing yang tinggi semakin menambah keistimewaan kawasan ini.

Air Terjun Madakaripura memiliki ketinggian 200 meter, dan dinobatkan sebagai air terjun teringgi di Indonesia setelah Air Terjun Si Gura-gura di Toba Samosir, Sumatera Utara.

Uniknya lagi, air terjun ini juga memiliki sejuta misteri dengan aura mistisnya yang melekat. Madakaripura juga masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan keindahan air terjun ini benar-benar istimewa.

Air terjun ini berbentuk ceruk, dikelilingi bukit-bukit, dan di setiap dinding tebingnya dialiri air yang berasal dari atas.

Setiap tetesannya akan membasahi tubuh para wisatawan, seolah-olah sedang terjadi hujan. Percikan-percikan air inilah yang disebut hujan abadi.