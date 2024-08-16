Mistri Kabut Selimuti Kota Raja Majapahit yang Didatangkan Mahapatih Gajah Mada

JAKARTA - Trowulan (dalam kitab Pararaton: Antawulan) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit.

Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan nasional yang menghubungkan Surabaya-Solo.

Diduga kuat, pusat kerajaan berada di wilayah ini yang ditulis oleh Mpu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakretagama dan dalam sebuah sumber Cina dari abad ke-15. Di Trowulan terdapat legenda tentang kabut yang menutupi kawasan itu hampir setiap hari.

"Kabut itu kadang juga terlihat dari sore hingga keesokan paginya, kontras dengan temperatur Trowulan yang selalu panas. Menurut mitos, konon kabut itu didatangkan Patih Gajah Mada untuk menyembunyikan Kerajaan Majapahit. Dengan begitu musuh terkelabui dan tidak jadi menyerang," kata warga yang pernah menyaksikan kabut itu, Supari Senin 4 Juni 2021 lalu.

Kabut biasanya pelan-pelan menghilang ketika hari semakin terang, tapi kabut di Trowulan berbeda, semakin terang justru malah akan semakin tebal. "Padahal Trowulan daerahnya termasuk kering dan jauh dari pegunungan," ucapnya.

Trowulan dihancurkan pada tahun 1478 saat Girindrawardhana berhasil mengalahkan Kertabumi. Sejak saat itu Ibu Kota Majapahit berpindah ke Daha.