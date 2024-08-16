Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mistri Kabut Selimuti Kota Raja Majapahit yang Didatangkan Mahapatih Gajah Mada

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |05:00 WIB
Mistri Kabut Selimuti Kota Raja Majapahit yang Didatangkan Mahapatih Gajah Mada
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Trowulan (dalam kitab Pararaton: Antawulan) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Di kecamatan ini terdapat puluhan situs seluas hampir 100 kilometer persegi berupa bangunan, temuan arca, gerabah, dan pemakaman peninggalan Kerajaan Majapahit.

Kecamatan ini terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang. Trowulan terletak di jalan nasional yang menghubungkan Surabaya-Solo.

Diduga kuat, pusat kerajaan berada di wilayah ini yang ditulis oleh Mpu Prapanca dalam kitab Kakawin Nagarakretagama dan dalam sebuah sumber Cina dari abad ke-15. Di Trowulan terdapat legenda tentang kabut yang menutupi kawasan itu hampir setiap hari.

"Kabut itu kadang juga terlihat dari sore hingga keesokan paginya, kontras dengan temperatur Trowulan yang selalu panas. Menurut mitos, konon kabut itu didatangkan Patih Gajah Mada untuk menyembunyikan Kerajaan Majapahit. Dengan begitu musuh terkelabui dan tidak jadi menyerang," kata warga yang pernah menyaksikan kabut itu, Supari Senin 4 Juni 2021 lalu.

Kabut biasanya pelan-pelan menghilang ketika hari semakin terang, tapi kabut di Trowulan berbeda, semakin terang justru malah akan semakin tebal. "Padahal Trowulan daerahnya termasuk kering dan jauh dari pegunungan," ucapnya.

Trowulan dihancurkan pada tahun 1478 saat Girindrawardhana berhasil mengalahkan Kertabumi. Sejak saat itu Ibu Kota Majapahit berpindah ke Daha.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049785/ilustrasi-Fz4M_large.jpg
Laksamana Mpu Nala Panglima Perang yang Bawa Kejayaan Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/337/3049779/situs_majapahit-ODTd_large.jpg
Menengok Situs Watu Ombo Tugu Batas Ibu Kota Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046406/hayam_wuruk-2349_large.jpg
Kisah Hayam Wuruk Titisan Dewa Bawa Kejayaan Majapahit dalam Kitab Nagarakretagama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3045830/arca_gayatri-vEgf_large.jpg
Dua Pujangga Penulis Kitab Kuno yang Berbeda Gaya Bahasa Ceritakan Sejarah Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/337/3043828/air_terjun_madakaripura_di_probolinggo-K9zN_large.jpg
Air Terjun Madakaripura Tempat Peristirahatan Gajah Mada dengan Percikan Hujan Abadi  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043102/raden_wijaya-QwVu_large.jpg
Raden Wijaya Berikan Penghargaan ke Petani Usai Jadi Raja Majapahit Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement