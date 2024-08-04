Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Moeffreni Moe'min Anak Betawi yang Jaga Keselataman Bung Karno dan Hatta dalam Rapat Ikada

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:00 WIB
Moeffreni Moe'min Anak Betawi yang Jaga Keselataman Bung Karno dan Hatta dalam Rapat Ikada
Moeffreni Moe’min (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Moeffreni Moe’min merupakan putra Betawi kelahiran Banten. Dia lahir dari pada 12 Februari 1921 di Pandeglang, Banten dari keluarga yang lumayan berkecukupan, di mana ayahnya seorang eks residen Jakarta yang merupakan tokoh Betawi tulen bernama Mohammad Moe’min.

Tidak banyak literatur yang memaparkan tentang masa kecil Moeffreni. Yang pasti, “sekolah Belanda” di berbagai tingkat pernah dijalaninya. Hal itu lantaran Moeffreni di masa perjuangan dikenal sebagai perwira menengah yang tak kalah cakap berbahasa Inggris dan Belanda sebagaimana para jenderal republik lainnya.

Sebagaimana yang termaktub di buku ‘Jakarta-Karawang-Bekasi dalam Gejolak Revolusi: Perjuangan Moeffreni Moe’min’, pemuda yang berpostur cukup tinggi itu sudah menjajal karier sebagai wartawan di masa muda usia 17 tahunan. Tercatat, Moeffreni pernah jadi hoofd redacteur atau pemimpin redaksi (pemred) Majalah Pandu Jakarta terbitan Kepanduan Bangsa Indonesia. Dari organisasi semacam “Pramuka” itu pula Moeffreni bersentuhan dengan kemiliteran.

Di zaman pendudukan Jepang, Moeffreni bersama Supriyadi, Daan Mogot, serta Kemal Idris, ikut pelatihan Seinen Dojo atau Barisan Pemuda dari kepanduan itu. Mereka dilatih di Tangerang selama 6 bulan lamanya. Pascalulus, Moeffreni kembali masuk pendidikan perwira Pembela Tanah Air (PETA). Lulus setelah 6 bulan pelatihan PETA di Bogor, Moeffreni melanglang buana jadi instruktur PETA di berbagai daerah.

Seperti jadi instruktur Renseitai di Cimahi, hingga Redentai di Magelang yang juga berbarengan dengan Zulkifli Lubis, Sarwo Edhi, dan Ahmad Yani yang kelak jadi pahlawan revolusi. Tak sampai setahun lamanya jadi instruktur di berbagai tempat, pada 1944 Moeffreni sudah ditempatkan lagi di Daidan I PETA Jakarta dengan markas di Jaga Monyet (kini kawasan Harmoni, Jakarta Pusat).

 

