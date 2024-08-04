Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, Siswi SMK Bunuh Diri Diduga Gegara Diputusin Pacar

Iskandar Nasution , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |07:06 WIB
Tragis, Siswi SMK Bunuh Diri Diduga Gegara Diputusin Pacar
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PANDEGLANG - Seorang siswi SMK inisial HNC (18) di Pandeglang, Banten tewas bunuh diri dengan cara gantung diri di rumah kontrakannya. Diduga korban yang masih kelas 3 SMK nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi diputusin usai berhubungan badan dengan pacar satu kelasnya.

Peristiwa itu menggemparkan warga Kampung Juhut Noval, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mayat korban pertama kali ditemukan pemilik kontrakan pada Jumat 2 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Kondisinya menggantung dengan seutas tali di pintu dapur.

Tim Inafis Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kematian korban. Sementara beberapa teman sekolah korban terlihat menangis setelah tahu korban tewas bunuh diri.

Sseorang saudara korban, Mega Silvia menyebut, sehari sebelum ditemukan tewas korban sempat mencurahkan isi hatinya tentang kekasihnya. Korban disebut merasa depresi lantaran sang kekasih mengingkari janjinya.

Selain itu, ia menyebut sebelumnya korban juga mengaku akan melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat tangannya di rumah kontrakan korban.

Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Pandeglang, Bripka Bayu Kurniawan mengungkapkan, diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 12 hingga 18 jam lalu. Hasil dari olah TKP, ditemukan beberapa barang bukti dan luka lebam di beberapa bagian kaki.

Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang guna penyelidikan lebih lanjut.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3064748/bunuh_diri-wd8o_large.jpg
5 Fakta Mahasiswi Universitas Ciputra Tewas Lompat dari Lantai 22, Diduga Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/519/3064696/bunuh_diri-aFpE_large.jpg
Detik-Detik Mahasiswi Universitas Ciputra Tewas Lompat dari Lantai 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/519/3064673/bunuh_diri-iwUM_large.jpg
Lompat dari Lantai 22, Mahasiswi Universitas Ciputra Diduga Bunuh Diri Gegara Putus Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/519/3064671/bunuh_diri-3L6t_large.jpg
Tragis, Mahasiswi Tewas Lompat dari Lantai 22 Gedung Universitas Ciputra 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063626/mayat-Wpog_large.jpg
4 Fakta Wanita Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Mal di Jember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/519/3063545/lokasi_penemuan_jasad_wanita_yang_loncat_dari_lantai_4_mall_di_jember-f2mk_large.png
Wanita Tewas Terjatuh dari Lantai 4 Mall di Jember, Diduga Bunuh Diri 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement