Tragis, Siswi SMK Bunuh Diri Diduga Gegara Diputusin Pacar

PANDEGLANG - Seorang siswi SMK inisial HNC (18) di Pandeglang, Banten tewas bunuh diri dengan cara gantung diri di rumah kontrakannya. Diduga korban yang masih kelas 3 SMK nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi diputusin usai berhubungan badan dengan pacar satu kelasnya.

Peristiwa itu menggemparkan warga Kampung Juhut Noval, Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mayat korban pertama kali ditemukan pemilik kontrakan pada Jumat 2 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB. Kondisinya menggantung dengan seutas tali di pintu dapur.

Tim Inafis Polres Pandeglang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab kematian korban. Sementara beberapa teman sekolah korban terlihat menangis setelah tahu korban tewas bunuh diri.

Sseorang saudara korban, Mega Silvia menyebut, sehari sebelum ditemukan tewas korban sempat mencurahkan isi hatinya tentang kekasihnya. Korban disebut merasa depresi lantaran sang kekasih mengingkari janjinya.

Selain itu, ia menyebut sebelumnya korban juga mengaku akan melakukan percobaan bunuh diri dengan menyayat tangannya di rumah kontrakan korban.

Kaur Identifikasi Satreskrim Polres Pandeglang, Bripka Bayu Kurniawan mengungkapkan, diperkirakan korban sudah meninggal dunia sejak 12 hingga 18 jam lalu. Hasil dari olah TKP, ditemukan beberapa barang bukti dan luka lebam di beberapa bagian kaki.

Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Berkah Pandeglang guna penyelidikan lebih lanjut.



(Arief Setyadi )