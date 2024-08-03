Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Memilukan! Sesosok Mayat Bayi Ditemukan dalam Kantung Kresek di Bantaran Sungai Cimanuk Indramayu 

Andrian Supendi , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |13:28 WIB
Memilukan! Sesosok Mayat Bayi Ditemukan dalam Kantung Kresek di Bantaran Sungai Cimanuk Indramayu 
Penemuan mayat bayi di Sungai Cimanuk
A
A
A

INDRAMAYU - Warga Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi di bantaran sungai Cimanuk blok Bangkir Kangkung.

Saat ditemukan, mayat bayi malang tersebut berada di dalam kantong kresek berwarna putih. Peristiwa itu pun kemudian viral di media sosial.

Dalam rekaman video amatir, menampilkan sejumlah pemuda melihat adanya kantung kresek berwarna putih transparan tergeletak di bantaran sungai Cimanuk. 

Merasa aneh dan curiga, mereka lalu mencoba untuk mendekatinya. Setelah didekati, kresek itu berisi bayi dalam kondisi sudah tidak bernafas. 

Diketahui, usai menemukan mayat bayi tersebut, mereka pun kemudian melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian Polsek Lohbener.

Setelah mendapat laporan, petugas kepolisian Polsek Lohbener bersama Tim INAFIS Polres Indramayu dan juga petugas medis Puskesmas Lohbener langsung mendatangi TKP.

Kapolsek Lohbener, Kompol Nurani, membernarkan atas adanya penemuan mayat bayi tersebut. Saat ditemukan, bayi itu dalam kondisi sudah terbungkus kantung kresek  warna putih dengan keadaan sudah tidak bernyawa.

 

