HOME NEWS NUSANTARA

Dikira Boneka, Penemuan Jasad Bayi Gegerkan Warga di Wonogiri

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 22 Agustus 2025 |00:09 WIB
Dikira Boneka, Penemuan Jasad Bayi Gegerkan Warga di Wonogiri
Penemuan mayat bayi di Wonogiri (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polres Wonogiri tengah menyelidiki temuan mayat bayi laki-laki di aliran sungai Dusun Cantel, Desa Pidekso, Kecamatan Giriwoyo, Jawa Tengah. Bayi tersebut awalnya dikira warga sebagai boneka.

"Pada Selasa 19 Agustus 2025 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi melihat sesosok bayi tersebut dan menganggapnya sebagai boneka yang dibuang di sungai," ujar Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo, Kamis (21/8/2025).

Lalu, pada Rabu 20 Agustus 2025 sekira pukul 09.30 WIB, saksi memberitahu saksi lain dan mengetahui yang dikira boneka tersebut telah dikerumuni lalat dan ternyata adalah sesosok bayi. Setelah menerima laporan dari kepala desa, jajaran Polsek Giriwoyo segera melakukan sejumlah langkah.

"Anggota mendatangi TKP, melaporkan kepada petugas identifikasi Polres Wonogiri, mencatat keterangan saksi, melaporkan kepada pimpinan, dan mengajak petugas medis, dalam hal ini tenaga kesehatan dari Puskesmas Giriwoyo 1, Warsini," jelas AKBP Wahyu.

Hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) menyatakan bahwa mayat bayi laki-laki tersebut ditemukan di aliran sungai di Dusun Cantel, Desa Pidekso, tepatnya di belakang area persawahan.

"Bayi laki-laki sudah tidak bernyawa dan sudah dikerumuni lalat. Cuaca cerah dan debit air sungai kecil," tambahnya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sadewo, menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan. "Proses penyidikan ini akan menentukan penyebab kematian bayi tersebut. Sejauh ini kami masih menunggu hasil autopsi," ujar Agung.

(Arief Setyadi )

      
