HOME NEWS NUSANTARA

BAZNAS dan POROZ Berhasil Perkuat Kolaborasi Dampak Zakat

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |14:17 WIB
BAZNAS dan POROZ Berhasil Perkuat Kolaborasi Dampak Zakat
BAZNAS RI mengapresiasi kinerja Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) atas berhasilnya  melakukan pemberdayaan zakat yang dititipkan Baznas senilai Rp7 miliar (Foto: Dok Baznas)
A
A
A

Jakarta-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengapresiasi kinerja Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (POROZ) atas berhasilnya  melakukan pemberdayaan zakat yang dititipkan Baznas senilai Rp7 miliar, pada periode  2023-2024.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, dengan Ketua Umum POROZ, Moch. Bukhori Muslim, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, pada Rabu (31/7/2024).

POROZ merupakan asosiasi lembaga pengelola zakat yang bersifat nirlaba dan independen, sebagai wadah berhimpun Lembaga Amil Zakat (LAZ), terutama yang berbasis ormas Islam seperti, NUCare, LAZISMU, LAZ Persis, LAZNAS Dewan Da’wah, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ), serta LAZNAS Al-Irsyad.

      
